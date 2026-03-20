La emotiva foto que compartió Demi Moore de Bruce Willis en medio de su enfermedad

Bruce Willis celebró sus 71 años rodeado del afecto de su familia y amigos en un contexto marcado por su situación de salud. El actor, quien fue diagnosticado con afasia en 2022 y luego con demencia frontotemporal, se alejó de la industria de Hollywood tras conocerse su cuadro médico.

Su exesposa Demi Moore publicó tiernas fotos del artista junto a su nieta Louetta, incluyendo un momento donde la niña le da un beso mientras él la abraza. Moore le dedicó unas palabras especiales al padre de sus hijas manifestando que "Todo lo que necesitas es amor. Feliz cumpleaños, BW".

En paralelo, su actual pareja Emma Heming utilizó la ocasión para anunciar la creación de la Fundación Emma y Bruce Willis. Heming, autora del libro The Unexpected Journey, explicó que "Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Esta experiencia con la demencia frontotemporal me abrió los ojos a la realidad que afrontan tantas familias. Fue lo que me inspiró a crear la Fundación Emma y Bruce Willis para generar conciencia sobre la enfermedad, apoyar la investigación y brindar apoyo a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día".

Además, sugirió que "Si querés rendirle homenaje a Bruce considerá apoyar la fundación u otra organización que trabaje en este ámbito o simplemente preguntar cómo está un cuidador; un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho".

El actor también recibió el saludo de Michael J. Fox, quien le expresó su cariño recordando su trayectoria compartida. "Bruno, amigo, feliz cumpleaños. ¡Rockeamos en los 80! Siente todo el amor que te ganaste. Emma es asombrosa. Te amo, también", escribió Fox en sus redes para homenajearlo en esta fecha tan especial.