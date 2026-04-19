Pampita volvió a posicionarse en el centro de la escena estética al presentar un cambio de imagen rotundo en una reciente producción publicitaria. La modelo dejó atrás sus peinados tradicionales para apostar por los rulos savage, una propuesta que prioriza el volumen y la textura natural por sobre la prolijidad extrema. Este giro estilístico resalta sus facciones y aporta una personalidad audaz que busca instalarse como el sello distintivo de la temporada.

La técnica detrás de este impacto visual consiste en abandonar el alisado y permitir que el cabello respire con movimiento propio. Para lograr este acabado se recomienda utilizar productos que definan la estructura, evitar el cepillado en seco y optar por el secado al natural o mediante el uso de un difusor. Un punto fundamental de este estilo es aportar volumen desde la raíz para garantizar un efecto moderno. Este look transmite una presencia potente que ya genera repercusiones inmediatas entre sus seguidores y especialistas del sector.

En medio de esta renovación estética, la conductora también se refirió recientemente a las polémicas que rodean su carrera profesional y sus ingresos en eventos. Al ser consultada por los cuestionamientos mediáticos sobre sus honorarios, ella fue tajante y afirmó que "Me sorprende que muchos se olvidan". Con esta actitud firme tanto en su imagen como en sus declaraciones, la figura argentina demuestra que los rulos regresan con fuerza para quedarse.