Domingo 19 de Abril
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Deportes > A las 17 horas

Por el recibimiento de River podrían retrasar el Superclásico con Boca

Desde la dirigencia de River están preocupados ante un posible retraso del Superclásico contra Boca por culpa de la hinchada millonaria.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Plantel millonario recibirá una bienvenida similar a la de 1996.

El estadio Monumental se prepara para un escenario imponente en la antesala del duelo ante Boca Juniors por el Torneo Apertura. La Subcomisión del Hincha del club de River lidera la organización de un recibimiento que promete quedar en la memoria de los presentes. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si el encuentro podrá comenzar a las 17 como está programado originalmente.

El motivo principal radica en las más de 40 toneladas de papel acumuladas para la ocasión, ya que retirarlas del campo de juego demandaría varios minutos adicionales. Los socios a cargo de la organización aseguran que será una "recepción histórica" la que tendrán los jugadores del club.

La intención es generar una "lluvia de papeles blancos como pocas veces se ha visto en esta época", emulando la mítica final de la Copa Libertadores de 1996 contra América de Cali.

Además de la enorme cantidad de papel picado, se aguardan sorpresas que podrían incluir una bandera histórica, tirantes en las tribunas altas, banderas de palo y la formación de un mosaico para completar el colorido de la jornada dominical.

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