El Estadio Mas Monumental abre sus puertas para un Superclásico cargado de novedades en las alineaciones titulares de Eduardo Coudet y Claudio Úbeda. En el arco local estará Santiago Beltrán, quien aprovecha las ausencias de Armani y Centurión para disputar su primer partido ante el eterno rival tras mantener su valla invicta nueve veces en el año.

El mediocampo millonario contará con Aníbal Moreno, que llegó por siete millones de dólares desde Palmeiras habiendo enfrentado doce veces al xeneize, y Juan Cruz Meza, la sorpresa de Caá Catí que ganó lugar tras la pretemporada en Cardales por las lesiones de Vera y Quintero.

También se suma el ecuatoriano Kendry Páez, quien ya conoce al rival por su paso en Independiente del Valle donde cayó ante un gol de Cavani. La organización espera una "lluvia de papeles blancos como pocas veces se ha visto en esta época" para lo que definen como una "recepción histórica".

Por el lado de la visita, Leandro Brey defenderá el arco ante la rotura de ligamentos de Agustín Marchesín, buscando mantener su racha invicta lograda en reserva donde ganó un partido y empató dos. Santiago Ascacíbar, con pasado en Estudiantes, y el joven Tomás Aranda, que debutó en febrero, también harán su estreno oficial con la camiseta azul y oro en estos duelos.

Un caso particular es el de Adam Bareiro, quien ya sabe lo que es ganar este enfrentamiento pero con la banda roja el pasado septiembre, y ahora busca romper una racha de veintiocho años para ex jugadores millonarios. El encuentro presenta a un "Boca en su prime contra River, la máquina de ganar", según se describe la actualidad de ambos conjuntos que llegan con importantes rachas invictas.

La delegación de Boca cuenta con la presencia de Juan Román Riquelme en las instalaciones y el acompañamiento de los lesionados Edinson Cavani y Agustín Marchesín. Por decisión técnica, Camilo Rey Domenech quedó fuera del banco de suplentes.

El banco de River tendrá opciones como Ezequiel Centurión, Tobías Ramírez, Matías Viña, Facundo González, Lautaro Pereyra, Ian Subiabre y Joaquín Freitas. En el lado xeneize esperarán Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Alan Velasco y Ángel Romero. Como antecedente inmediato del fin de semana, el club de la Ribera venció tres a dos en el futsal por la quinta fecha del campeonato.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports desde las diecisiete horas en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. En Bolivia y Venezuela el inicio será a las dieciséis, mientras que en Ecuador, Perú y Colombia comenzará a las quince, y en México a las catorce. Los vaticinios previos estuvieron a cargo de CAN Tarot para el local y Walter Lavalle para el xeneize en las horas previas al pitazo inicial de Herrera.