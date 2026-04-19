Mónica Farro fue operada de urgencia y preocupa su salud

Mónica Farro debió ser intervenida en la clínica La Providencia tras detectar una anomalía física. Momentos antes de entrar a la sala, ella comentó que "Bueno, acá estoy por entrar al quirófano en un ratito. A una cirugía que no tenía programada, pero a veces suceden cosas. Bueno, estamos en La Providencia con el doctor Ferriols".

El cirujano plástico Alberto Ferriols, encargado del procedimiento, explicó que "Vamos a reconstruir un poquito una mama que se ve que algún golpe, algún traumatismo rompió un poco la estructura dentro de la cápsula y hay que cambiarla". La protagonista admitió sentirse "Nerviosa porque nos vamos a operar, que no es de urgencia, tampoco es por placer, pero sí por un percance". En ese momento, el especialista aclaró que "No, la prótesis no, la cápsula o el bolsillo donde va la prótesis".

Ella se sintió contenida y dijo que "Acá estamos con mi marido, con Celes y acompañadas y en buenas manos". Sin embargo, el panorama cambió durante la operación. Ella relató que "Hace unos veinte días empecé a sentir una lola como suelta y dije: 'Ups, se me rompió la prótesis'. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo".

Al finalizar, la realidad fue distinta ya que "Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, la prótesis estaba totalmente rota. O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer".

Farro aclaró tajante que "No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, no fue una operación porque se me antojó gastar plata en esto. Lo tuve que hacer". Ya en su primer día de recuperación, manifestó estar "feliz de haber estado en manos de, del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto".