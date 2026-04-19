Quiénes son los ex MasterChef que están a nada de confirmar su romance

Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet incrementan las versiones de un noviazgo luego de finalizar MasterChef Celebrity. El vencedor del certamen que lideró Wanda Nara terminó su relación con Evangelina Anderson y desde ese momento los gestos con su colega son evidentes. En las últimas horas subieron registros de una comida privada donde sus manos estaban entrelazadas señalando sushi en un ambiente de confianza.

La salida siguió en un boliche donde se grabaron riendo y bailando con miradas cómplices que superan el simple compañerismo televisivo. Los seguidores interpretaron estas imágenes y otra foto compartida por Ian donde se los ve abrazados y sonrientes como una confirmación del vínculo. El origen de esto fue una promesa de Lucas antes de la final donde afirmó que si resultaba campeón se casaría con Sofía.

El tema se trató con humor en el streaming oficial del canal donde ella contestó "Mirá, me conviene más perder yo para que ganes vos y después casarnos. Ian, mirá que hacemos mitad y mitad, todas tus cosas pasan a ser mías también".

Posteriormente en el react ella agregó entre risas que "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mirá que si gano yo no reparto el premio". Aunque no confirmaron ni negaron los rumores cada aparición conjunta potencia las teorías de sus fanáticos quienes celebran esta historia que se volvió de las preferidas en el mundo televisivo y digital.