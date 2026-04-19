¿Se separan? Quién es la famosa que confesó la crisis con su marido

Adabel Guerrero decidió enfrentar públicamente las versiones que indicaban una ruptura con Martín Lamela por la aparición de un tercero en discordia. Mientras la bailarina se encontraba trabajando en el camarín junto a su hija Lola comenzó a recibir una gran cantidad de capturas y mensajes de amigos y madres del colegio. Ante el revuelo la artista afirmó que "Lo acabo de escuchar" y detalló que sus conocidos le consultaban "¿Qué pasó?" lo que generó "un quilombo bárbaro" en sus comunicaciones. Respecto a las versiones que la vinculaban con un vecino de su barrio privado ella explicó que "Dicen que yo estoy con alguien del country" y confesó que "me causó gracia" imaginar la reacción de las otras mujeres del lugar.

La protagonista de la obra Sex fue categórica al desestimar las especulaciones al asegurar que "es un invento". Al referirse a su vínculo sentimental de dos décadas la artista reconoció que "Con mi marido tenemos idas y vueltas" y agregó que "Siempre en un matrimonio de veinte años pasan cosas". Sobre el diálogo que mantuvo con Lamela al estallar la noticia ella reveló que el hombre se preocupó por la exposición de la pequeña y le consultó "Fijate que ahora no te estén agarrando las cámaras delante de Lola, ¿querés que la vaya a buscar?". Sin embargo la bailarina prefirió resolver el tema por su cuenta y le respondió "No, no, yo me hago cargo" pidiéndole que "no hagamos algo más grande de lo que es". La postura de la famosa fue clara al decidir que "Yo voy a llamar a las cámaras, Lola está en el camarín, hago la nota, me voy a mi casa. Punto, se acabó".

Al reflexionar sobre la convivencia de largo plazo la entrevistada manifestó que "Uno va piloteando la relación como puede" y sostuvo que después de diecinueve años de conocerse "no hace tanta falta hablar tanto". La bailarina concluyó que ante los cambios personales y de pareja "siempre es importante tener paciencia y respeto y mucho amor" para mantener la unión familiar.