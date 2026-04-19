Qué dijeron Pampita y Vicuña tras el debút como boxeador de su hijo mayor

Bautista Vicuña comenzó a ganar un espacio propio en los medios a través de la exposición de sus entrenamientos deportivos. Desde hace un tiempo prolongado el joven amante de los deportes de contacto se dedica a practicar Artes Marciales Mixtas y boxeo con gran constancia. Luego de completar numerosas prácticas se produjo su debut oficial en el cuadrilátero este sábado por la tarde. Sus padres estuvieron presentes para brindarle aliento durante toda la jornada marcada por los nervios y la ansiedad que genera cada estreno deportivo.

A pesar de que Benjamín Vicuña había manifestado previamente que no estaba de acuerdo con este tipo de actividad física igual decidió apoyar la decisión de su hijo mayor. El actor utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras de afecto al publicar una foto de ambos donde expresó que "Te admiro profundamente, Bauti". Pampita también asistió al evento para presenciar el combate y compartió una imagen con el adolescente a la que le agregó un emoji de un corazón en llamas sin incluir texto adicional.

El joven pudo quitarse las ganas de pelear con la mira puesta en sus próximos objetivos profesionales. Su meta principal es lograr participar en el ciclo de peleas conocido como Párense de mano que organiza el streamer Luquitas Rodríguez. Días atrás el adolescente mostró parte de su preparación física al comentar que compartía "Un poco de lo que fue el entrenamiento de hoy" y lanzó un reto directo al organizador al afirmar "Párense de manos, voy por vos".