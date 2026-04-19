Para realizar esta preparación se requieren ciento setenta y cinco gramos de harina de fuerza, setenta y cinco gramos de harina integral de trigo, cincuenta gramos de copos de avena, dos coma cinco gramos de levadura seca y una cucharadita de sal.

En cuanto a los líquidos se necesitan ciento cincuenta centímetros cúbicos de agua tibia, veinticinco centímetros cúbicos de aceite vegetal y una cucharada de miel o una pizca de azúcar. El proceso inicia hidratando los copos de avena en el agua tibia durante al menos diez minutos. Luego se incorporan el aceite, el endulzante, las harinas, la levadura y la sal. La receta señala que "el mundo de los panes caseros puede parecer un misterio para muchos" pero que al final el pan "sale perfecto".

Se debe remover la mezcla y luego trabajarla con las manos en una superficie enharinada hasta que la masa resulte lisa y elástica. El siguiente paso consiste en dejarla reposar en un recipiente engrasado y cubierto por una hora. Pasado ese tiempo se amasa brevemente para darle forma circular de hogaza, se pincela con agua y se agregan más copos por encima. Es necesario engrasar los laterales de la freidora y cubrir el fondo con papel pergamino antes de colocar la masa.

Se debe realizar un corte en forma de cruz en la parte superior ya que "este detalle es muy importante porque esto permite que el pan crezca en el horno, al soltar el vapor". La cocción se realiza a ciento setenta y cinco grados por veinticinco minutos hasta que un palillo salga limpio. El resultado final ofrece "todos los secretitos para que quede tierno, bien cocido y con una corteza espectacular" y debe enfriarse en una rejilla.