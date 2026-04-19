La cábala de Riquelme para que Boca le gane a River en el Monumental

Juan Román Riquelme decidió acompañar a la delegación de Boca Juniors esta tarde en el Estadio Monumental. El presidente del club visitante estará presente para presenciar el duelo ante River Plate por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2026 a partir de las 17 horas.

Esta determinación representa un giro en su conducta habitual ya que en abril del año pasado no estuvo en la derrota por dos a uno ante el equipo que dirigía Marcelo Gallardo. Anteriormente Riquelme sí había asistido en febrero de 2024 durante su primer Superclásico como mandatario donde el marcador terminó uno a uno.

En aquella ocasión el dirigente se retiró disconforme por una falta de Andrés Herrera sobre Kevin Zenón que no terminó en expulsión. Para esta jornada los directivos locales organizaron un operativo de seguridad especial destinado a recibir al referente xeneize.

Habitualmente el plantel solo cuenta con la presencia del director deportivo Marcelo Delgado pero esta vez el apoyo es total incluyendo a los futbolistas lesionados Edinson Cavani y Agustín Marchesín. El equipo llega en un gran momento con doce partidos invictos bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

En la previa del partido Riquelme expresó sus deseos para este encuentro mundialmente reconocido. El presidente pidió "solamente que la gente disfrute mucho" y destacó que "se van a ver buenos jugadores de los dos lados". También manifestó que "ojalá tengamos la suerte de disfrutar mucho" y agregó que "se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante del mundo y esperemos que sea una fiesta". Finalmente concluyó diciendo que "es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar".