

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, acompaña a las familias sanjuaninas en el proceso de regularización documental tras una sentencia de adopción. Este trámite es un paso fundamental para que la realidad jurídica del niño, niña o adolescente coincida con su nueva realidad familiar, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos y su identidad.

Un trámite esencial para la nueva identidad

La actualización del DNI por adopción permite rectificar el apellido y en los casos que corresponda por sentencia judicial, el nombre del adoptado. Desde el Registro Civil destacaron que este procedimiento busca brindar seguridad jurídica a la familia, facilitando que el nuevo documento refleje el vínculo filial establecido por la justicia.

Requisitos

Para llevar adelante esta gestión en las delegaciones de la provincia, los interesados deben presentar la siguiente documentación:

Oficio Judicial: Original y copia de la orden emitida por el juez interviniente que ordena la inscripción de la adopción.

Sentencia de Adopción: Copia certificada de la sentencia judicial firme.

DNI de los adoptantes: Original y copia de los documentos de identidad de los padres adoptivos.

Partida de nacimiento original: El acta de nacimiento previa del adoptado para proceder a su debida cancelación y posterior reemplazo por la nueva inscripción.

Procedimiento y acompañamiento

Una vez presentada la documentación en la Sede Central o en la delegación correspondiente, el Registro Civil procede a confeccionar el acta de nacimiento. Con este documento actualizado, se inicia el trámite para la emisión del nuevo ejemplar de DNI físico, el cual llegará al domicilio declarado por la familia.

Desde el organismo resaltaron que el equipo de trabajo está capacitado para brindar un asesoramiento integral durante todo el proceso, entendiendo la sensibilidad y la importancia que este paso administrativo tiene para la consolidación definitiva del núcleo familiar. Esta política de cercanía del Gobierno de San Juan asegura que los trámites de identidad se realicen de manera eficiente, respetando siempre el interés superior del niño.