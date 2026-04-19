¿Nace el romance? Quién es el famoso que se mensajeó con Ricky Martin

El conductor Diego Poggi generó un gran impacto en las plataformas digitales al compartir detalles de su vínculo con Ricky Martin. Durante una emisión de su ciclo radial en Urbana Play, el comunicador mostró su teléfono y causó furor al explicar que "me empezó a seguir él" en Instagram. El periodista aclaró que el contacto no fue azaroso y aseguró que "no es que yo le hablé, sino que me empezó a seguir primero" en su cuenta personal.

La situación se dio mientras el cantante brindaba su primera presentación en el Campo Argentino de Polo. En ese contexto, la co-conductora Anaís Castro revisó el dispositivo y exclamó "estamos a una persona de Ricky Martin" al ver la cercanía del intercambio. En la pantalla se pudo observar que el streamer le escribió "ya llegás a Argentina" y el músico respondió "siii. Muchas ganas". No obstante, Poggi admitió que todavía esperaba una reacción a su contacto más reciente y explicó que "Ricky me contestó. El mensaje de hoy no, pero antes contestó".

Ante el temor de que se filtrara más información, el protagonista de la anécdota advirtió a su colega "no digas todo, no digas todo" mientras intentaba tapar parte de la pantalla. El suceso se viralizó rápidamente en X donde los usuarios dejaron comentarios como "no me sorprende, a Ricky le encantan los argentinos" o pedidos alentadores como "Poggi, te convertís en héroe, hacelo por nosotros". Finalmente, el presentador vinculó este episodio con su vida personal ya que su pareja de Jujuy tiene un parecido físico con el artista y por eso suele decir que "es mi Ricky Martin".