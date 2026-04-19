Por qué Lizy Tagliani obligó a Diego Leuco a saludarla de rodillas

La Peña de Morfi regresó a la pantalla de Telefe con cambios en su conducción y un clima de fiesta familiar. Durante la segunda emisión de esta temporada, Carina Zampini se unió a Diego Leuco tras la salida de Lizy Tagliani del programa. El momento más llamativo ocurrió cuando los conductores intentaron recrear una escena de la ficción Dulce Amor. Zampini comenzó a dar indicaciones diciendo "Tengo que decir: 'No hagamos esperar al próximo candidato'. Y abro la puerta y vos… no, esperá. Vos mirando para atrás, esperá. Así, así. Y vos primero con el hombro. Primero el hombro y después… Esa". Mientras el equipo intentaba seguir el ritmo, sugirieron al periodista que fuera "Menos espástico" para la actuación. La conductora alentó a su compañero al expresar "Vos podés, Diego, vamos". Ante el esfuerzo actoral, el periodista bromeó con ironía diciendo "Muy natural".

De pronto, Lizy Tagliani apareció sorpresivamente personificada como Carla Lucero, la reconocida villana de Por siempre Mujercitas. Al entrar al estudio, la humorista exclamó "Ay, Diego, Diego... No me toques". Inmediatamente le advirtió a su excompañero "Te pensabas que te ibas a liberar de mí. Estás equivocado". Zampini quiso saber "¿Por qué la peluca?" y luego consultó "Ah, ¿sos Carla Lucero?". Lizy respondió con humor "Cuando… Te voy a pedir que no te metas. Imbécil". Luego confirmó su identidad de mala de telenovela afirmando "Por supuesto. Y he vuelto. He vuelto como Carla Lucero. Es asesina. Es mala".

La improvisación continuó cuando la comediante puso al periodista en una situación límite al decir "La decisión está en tus manos". Frente a esto, el conductor consultó "¿Me arrodillo?". Lizy fue tajante y le ordenó "Arrodillate y pedime perdón". Leuco aceptó el desafío y le rogó "Que ella siga en La Peña de Morfi y no hagas nada". A pesar de los insistentes pedidos de "Por favor, por favor", la villana sentenció "Agradezco tu gesto, pero lamentablemente no voy a poder aceptar".

Tras su salida oficial, Lizy había dedicado unas palabras de afecto en redes sociales comentando "Un lugar donde fuiste hoy feliz hoy vuelve a abrir sus puertas, gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia. Lo mejor para amorrrrr @dieleuco y para mi amada @zampinilcarinaok cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa. Gracias @corner.contenidos @telefe @fedelevrino @darioturo por pensar siempre en mi para nuevos desafíos. A romperla este añooo". También añadió con gracia "AHORA SI VUELVO A MIRAR LA PEÑA JAJAJJAJAJJAA". El conductor le contestó con un "Gracias Lichu, ¡te quiero!". Finalmente, el productor Darío Turovelzky la calificó como una "¡Genia!" mientras el resto de los compañeros celebraba su visita.