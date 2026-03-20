El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, marcó un hito en la trayectoria institucional del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Luego de 37 años de funcionar en instalaciones cedidas, el organismo que administra la reserva minera provincial finalmente cuenta con una sede propia, moderna y funcional.

El traslado al edificio donde opera la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero no es solo un cambio de domicilio. Representa un plan de modernización integral que busca jerarquizar el trabajo de los profesionales que custodian el patrimonio geológico de todos los sanjuaninos.

Un salto de calidad internacional

Sobre este avance, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, destacó la relevancia de proporcionar un entorno a la altura de las exigencias globales. "Esta nueva sede es un paso fundamental para jerarquizar un organismo estratégico. Al brindar instalaciones modernas y herramientas adecuadas, fortalecemos la imagen de la provincia ante los inversores que ven en el IPEEM la puerta de entrada al potencial de nuestro suelo", señaló el funcionario.

Fundado en 1989, el Instituto operó desde sus inicios en dependencias del INPRES. La consolidación de la casa propia permite hoy que el personal cuente con puestos de trabajo equipados con tecnología de punta y ambientes climatizados que optimizan la labor diaria de control y seguimiento de proyectos.

Eficiencia administrativa: de dos años a 30 días

La transformación del IPEEM no se limita a lo edilicio. En sintonía con las políticas de agilización del Estado, el organismo logró una mejora histórica en sus procesos internos: redujo el tiempo de resolución de expedientes de dos años a solo 30 días.

Esta eficiencia se traduce en resultados concretos para la industria, reflejados en un récord de inversiones en exploración y una alta participación de empresas en las licitaciones públicas.

Nuevas licitaciones en marcha

Bajo la actual gestión, ya se concretaron tres licitaciones y el objetivo es mantener un ritmo de al menos tres nuevos procesos por año. En este contexto, el IPEEM inició el llamado a licitación pública para la exploración, con opción a explotación, de nueve áreas mineras ubicadas en los departamentos de Iglesia y Calingasta.

Con el respaldo de una infraestructura acorde a su importancia técnica, el IPEEM se posiciona para liderar una etapa de crecimiento sostenido, asegurando que la riqueza del subsuelo sanjuanino se transforme en desarrollo real para la comunidad.