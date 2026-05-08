El escándalo que sacude al Real Madrid tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con sospechas internas sobre una posible filtración desde el vestuario.

Luego de que el conflicto se hiciera público rápidamente, en España comenzaron a circular versiones sobre la existencia de un “topo” dentro del club. En ese contexto, el medio Diario Sport señaló al argentino Santiago Solari como uno de los principales apuntados.

Según esa publicación, Solari sería una “figura incómoda” para algunos sectores de la institución debido a su rol como director de fútbol y embajador, lo que habría alimentado las sospechas en torno a una posible filtración del episodio. Sin embargo, no hay confirmación oficial y se trata de versiones periodísticas que generaron fuerte repercusión.

Desde el club, en tanto, salieron a respaldarlo. En marzo, la institución había emitido un comunicado destacando su trabajo dentro de la estructura deportiva y desmintiendo rumores sobre una eventual salida. “El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club”, señalaron en aquel mensaje.

El propio Florentino Pérez, presidente del club, fue quien decidió su regreso en noviembre de 2022, tras su salida del América de México. Desde entonces, Solari mantiene un rol sin funciones completamente definidas, aunque con presencia habitual en partidos importantes y decisiones estratégicas.

Puertas adentro, su situación es observada con atención, ya que en distintos momentos fue mencionado como posible reemplazante de Carlo Ancelotti, incluso antes de que el club se inclinara por Álvaro Arbeloa para asumir el cargo.

Mientras tanto, el club intentó cerrar el conflicto disciplinario tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni. A través de un comunicado oficial, confirmó una multa de 500.000 euros para cada jugador y destacó que ambos se mostraron arrepentidos.

“Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos, con el club, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición”, indicó la institución, dando por concluido el expediente interno.

Sin embargo, la posible filtración mantiene abierto un nuevo foco de tensión en el Real Madrid, en un contexto donde el vestuario vuelve a quedar bajo la lupa y las internas amenazan con profundizar la crisis deportiva.