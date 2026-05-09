El Punk Tour 2026 o mejor conocido como el "Vivimos Punk Tour 2026" es una gira federal que reúne a tres de las bandas más emblemáticas de la escena punk rock argentina: Expulsados, Mal Pasar y Quebraditos.

Esta gira está diseñada como un festival itinerante que busca llevar el sonido clásico del género (canciones cortas, guitarras al frente y mucha energía) a distintos puntos del interior del país.

Este 9 de mayo, el turno será San Juan y precisamente, en Mamadera Bar, será el epicentro de un verdadero terremoto sonoro con lo mejor del “punk ramonero” de más de 30 años de trayectoria que representa Expulsados; las letras de fuerte contenido social y sonido clásico punk de Mal Pasar; y toda la energía del punk independiente que simbolizó la década del 90.

En esta confluencia de estilos, de trayectorias y de expresiones del punk argentino, tendrá lugar por primera vez en tierras sanjuaninas.

La razón por la que estas tres bandas se juntan es estratégica y cultural: buscan federalizar la escena uniendo tres vertientes distintas del género (el punk ramonero, el punk social y el punk autogestionado) para ofrecer un show de larga duración que garantice "pogo" desde el primer minuto hasta el último.

Para conocerlos más de cerca, Expulsados tiene a su líder histórico Sebastián Expulsado (voz), la formación actual se completa con Nano (guitarra), Pablo (bajo) y Gabriel (batería). La banda viene de celebrar los 20 años de su disco icónico “Cuarto para espectros” y están en plena etapa de composición de su primer álbum con canciones nuevas en siete años, lo que genera mucha expectativa en sus seguidores.

Por su parte, Mal Pasar, es la cuota de punk con conciencia social y un sonido más crudo y directo. Sus filas mantienen una base sólida con Carlos "Gaviota" Sassone (voz y bajo), Damián Sassone (batería), Marcos Cassettari (guitarra) y Mariano Winitzky (guitarra). El grupo tiene un sonido que recuerda al punk clásico de los 80 y 90, con letras muy cargadas de contenido político, libertario y críticas a la realidad social argentina. Siguen siendo una de las bandas más activas del circuito "under" nacional, conocidos por su militancia cultural y por haber sobrevivido a las crisis de los espacios de música en vivo tras la tragedia de Cromañón.

Por último, Quebraditos, está compuesta por Nicolás Andreu (voz y guitarra), Lucas Ditus, Lalo Cabelluzzi y Dani Álvarez. También celebran un punk rock crudo, con una impronta muy personal. Recientemente han explorado temáticas más oscuras y profundas, como la salud mental y las emociones humanas. Actualmente están presentando su séptimo álbum, “Necropsia de un infortunio”, un disco conceptual que ha tenido muy buena recepción por su valentía al abordar temas como el suicidio desde una perspectiva de concientización.

En detalle

El recital tripartito de Vivimos Punk Tour 2026 pasará por Mamadera Bar (Av. Circunvalación 1959 Lateral Norte) este sábado 9 de mayo a las 20 hs. Anticipadas pueden buscarse en La Ramada Bar a $30.000. También pueden comprarse de manera virtual por Café Acces. Produce: @vivimosmusica y @mamaderasanjuan



