Durante los meses más frescos del año, muchas plantas dejan de florecer o no logran adaptarse a las bajas temperaturas. Sin embargo, existen alternativas que no solo resisten el clima otoñal, sino que además aportan aroma, color y vida a los espacios exteriores como balcones y terrazas.

Entre las opciones más recomendadas aparecen la lavanda, el jazmín y el ciclamen. Estas tres especies se destacan por su perfume intenso, su capacidad de adaptación a macetas y su bajo nivel de mantenimiento.

La lavanda, el jazmín y el ciclamen son las flores ideales para decorar el balcón en otoño. (Imagen ilustrativa)

La lavanda es una de las favoritas por su fragancia característica. Necesita buena exposición al sol y riegos moderados, evitando el exceso de humedad. Es ideal para balcones luminosos y ventilados, donde puede desarrollarse sin inconvenientes.

El jazmín, por su parte, también aporta un aroma fuerte y agradable. Puede crecer perfectamente en macetas siempre que reciba suficiente luz natural. Es una planta versátil que, además de perfumar, suma un toque elegante al espacio exterior.

El ciclamen completa la lista como una opción clave para el otoño e invierno. A diferencia de las otras, prefiere lugares luminosos pero sin sol directo intenso. Sus flores aportan color en una época donde predominan los tonos apagados.

En cuanto a los cuidados, todas estas plantas comparten necesidades básicas: riegos moderados, buena iluminación y macetas adecuadas con drenaje. Evitar el exceso de agua es fundamental, ya que puede provocar la pudrición de las raíces y afectar su crecimiento.

Con estas simples recomendaciones, es posible mantener un balcón lleno de vida durante el otoño. La combinación de lavanda, jazmín y ciclamen aparece como una alternativa práctica, económica y estética para disfrutar de un espacio verde incluso en los meses más fríos.