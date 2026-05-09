El pay de banana con dulce de leche se convirtió en uno de los postres más comentados de los últimos meses gracias a su combinación irresistible de banana, crema y dulce de leche. Inspirado en la clásica banoffee pie estadounidense, este postre fue adaptándose al gusto latinoamericano hasta transformarse en una receta viral.

La preparación mantiene la esencia del postre original: una base crocante de galletitas trituradas y manteca, capas de banana fresca y una cobertura cremosa. Sin embargo, en América Latina el agregado de dulce de leche terminó convirtiéndose en el gran protagonista de la receta.

Ingredientes

Para la costra

300 gramos de harina 0000

250 gramos de manteca fría

2 cucharadas de azúcar impalpable

½ cucharadita de sal

1 yema

Para la crema pastelera

500 ml de leche entera

200 ml de crema de leche

4 yemas

120 gramos de azúcar

40 gramos de fécula de maíz

1 pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

20 gramos de manteca

Para el relleno

400 gramos de dulce de leche repostero

3 bananas a punto

Para la crema chantilly

300 ml de crema de leche bien fría

2 cucharadas de azúcar impalpable

½ cucharadita de extracto de vainilla

Para decorar

3 o 4 bananas

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°C. Para la costra, colocar en un bowl la harina, el azúcar impalpable y la sal. Agregar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos o con un cornet hasta obtener una textura arenosa. Incorporar la yema y unir apenas hasta formar una masa. No amasar demasiado. Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos. Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y forrar un molde para pay de 24–26 cm. Pinchar la base con un tenedor y llevar nuevamente al frío durante 15 minutos. Cubrir con papel manteca y peso encima, y hornear durante 15 minutos. Retirar el peso y continuar la cocción unos 5 minutos más, hasta que la costra esté apenas dorada. Dejar enfriar completamente. Para la crema pastelera, calentar la leche junto con la crema de leche hasta que comience a humear. En otro bowl, batir las yemas con el azúcar, la fécula de maíz y la pizca de sal hasta obtener una mezcla lisa. Volcar parte de la leche caliente sobre las yemas para temperarlas y luego regresar toda la preparación a la olla. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que espese. Retirar del fuego, incorporar la vainilla y la manteca, mezclar bien y cubrir con film en contacto. Dejar enfriar por completo. Para la crema chantilly, batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable y la vainilla hasta obtener picos suaves y firmes. Reservar en frío. Para armar el pay, cubrir la base cocida con el dulce de leche repostero. Disponer encima las bananas cortadas en rodajas y cubrir con la crema pastelera fría. Terminar con la crema chantilly y decorar con más bananas justo antes de servir. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas antes de cortar, para que el pay tome cuerpo y todos los sabores se integren.

Con el crecimiento de las recetas virales y el furor por los postres simples pero contundentes, el pay de banana con dulce de leche logró posicionarse como una de las preparaciones favoritas del público latinoamericano, combinando tradición norteamericana con un sabor muy regional.