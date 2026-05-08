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Cómo hacer papas asadas con bacon y huevo al estilo Texas
POR REDACCIÓN
Las recetas texanas suelen destacarse por sus sabores intensos y combinaciones abundantes, y las papas asadas con bacon y huevo no son la excepción. Este plato, que ganó popularidad en redes sociales y programas gastronómicos, mezcla ingredientes simples con una presentación contundente y muy tentadora.
La receta se volvió tendencia porque combina ingredientes económicos, mucha textura y una preparación sencilla. En redes sociales, cientos de usuarios comparten variantes con carne asada, crema agria o salsas rancheras, típicas del sur de Estados Unidos.
Además de su sabor, uno de los puntos fuertes del plato es su versatilidad. Puede servirse como acompañamiento, desayuno completo o comida principal, y admite múltiples versiones según los gustos de cada familia.
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 200 g de bacon (panceta)
- 4 huevos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, a gusto
- Pimienta negra, a gusto
- 1 cucharadita de pimentón (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Ciboulette o perejil picado
Preparación
- Precalentá el horno a 200°C. Lavá bien las papas y cortalas en cubos medianos, sin pelarlas. Secalas bien: ese detalle hace la diferencia para que queden crocantes.
- Poné las papas en una fuente, agregá el aceite de oliva, sal, pimienta y el pimentón si te gusta ese toque ahumado. Mezclá con las manos para que todo quede bien distribuido.
- Llevá al horno entre 30 y 40 minutos. A mitad de cocción, dales una vuelta para que se doren parejo. Tienen que quedar bien doradas por fuera y tiernas por dentro.
- Mientras tanto, cortá el bacon y cocinalo en una sartén sin aceite hasta que esté bien crocante. Retiralo y dejalo sobre papel absorbente.
- Cuando las papas estén listas, sacalas del horno, sumá el bacon y mezclá un poco. Hacé pequeños espacios entre las papas y rompé ahí los huevos.
- Volvé a llevar la fuente al horno unos minutos más, hasta que el huevo tenga el punto que te guste. Si sos de yema líquida, controlalo de cerca.
- Terminá con queso rallado si querés un extra de sabor y un toque de verde con ciboulette o perejil picado. Serví enseguida, bien caliente.