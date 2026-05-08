Cómo hacer papas asadas con bacon y huevo al estilo Texas

Las recetas texanas suelen destacarse por sus sabores intensos y combinaciones abundantes, y las papas asadas con bacon y huevo no son la excepción. Este plato, que ganó popularidad en redes sociales y programas gastronómicos, mezcla ingredientes simples con una presentación contundente y muy tentadora.

La receta se volvió tendencia porque combina ingredientes económicos, mucha textura y una preparación sencilla. En redes sociales, cientos de usuarios comparten variantes con carne asada, crema agria o salsas rancheras, típicas del sur de Estados Unidos.

Además de su sabor, uno de los puntos fuertes del plato es su versatilidad. Puede servirse como acompañamiento, desayuno completo o comida principal, y admite múltiples versiones según los gustos de cada familia.

Ingredientes

4 papas grandes

200 g de bacon (panceta)

4 huevos

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto

1 cucharadita de pimentón (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Ciboulette o perejil picado

Preparación