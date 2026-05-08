Viernes 08 de Mayo
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Sociedad > Cocina

Cómo hacer papas asadas con bacon y huevo al estilo Texas

Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con una combinación explosiva de queso, bacon y huevo, las papas al estilo Texas se convirtieron en una de las recetas más buscadas en redes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Este plato combina papas, huevos y todo el sabor del bacon. (Foto ilustrativa)

Las recetas texanas suelen destacarse por sus sabores intensos y combinaciones abundantes, y las papas asadas con bacon y huevo no son la excepción. Este plato, que ganó popularidad en redes sociales y programas gastronómicos, mezcla ingredientes simples con una presentación contundente y muy tentadora. 

 

 

La receta se volvió tendencia porque combina ingredientes económicos, mucha textura y una preparación sencilla. En redes sociales, cientos de usuarios comparten variantes con carne asada, crema agria o salsas rancheras, típicas del sur de Estados Unidos.

Además de su sabor, uno de los puntos fuertes del plato es su versatilidad. Puede servirse como acompañamiento, desayuno completo o comida principal, y admite múltiples versiones según los gustos de cada familia.

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • 200 g de bacon (panceta)
  • 4 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, a gusto
  • Pimienta negra, a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón (opcional)
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
  • Ciboulette o perejil picado

Preparación

  1. Precalentá el horno a 200°C. Lavá bien las papas y cortalas en cubos medianos, sin pelarlas. Secalas bien: ese detalle hace la diferencia para que queden crocantes.
  2. Poné las papas en una fuente, agregá el aceite de oliva, sal, pimienta y el pimentón si te gusta ese toque ahumado. Mezclá con las manos para que todo quede bien distribuido.
  3. Llevá al horno entre 30 y 40 minutos. A mitad de cocción, dales una vuelta para que se doren parejo. Tienen que quedar bien doradas por fuera y tiernas por dentro.
  4. Mientras tanto, cortá el bacon y cocinalo en una sartén sin aceite hasta que esté bien crocante. Retiralo y dejalo sobre papel absorbente.
  5. Cuando las papas estén listas, sacalas del horno, sumá el bacon y mezclá un poco. Hacé pequeños espacios entre las papas y rompé ahí los huevos.
  6. Volvé a llevar la fuente al horno unos minutos más, hasta que el huevo tenga el punto que te guste. Si sos de yema líquida, controlalo de cerca.
  7. Terminá con queso rallado si querés un extra de sabor y un toque de verde con ciboulette o perejil picado. Serví enseguida, bien caliente.
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