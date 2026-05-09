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OSSE advierte que el servicio de agua potable puede disminuir en las próximas horas
POR REDACCIÓN
Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) anunció que se están reforzando las guardias de mantenimiento, de los servicios y del Centro de Atención al Usuario con la finalidad de asegurar la continuidad del suministro de agua potable en caso de que se presente alguna anomalía o inconveniente.
También avisó que las fuertes ráfagas pueden ocasionar interrupción del suministro eléctrico y obstrucciones en tomas de agua cruda afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable.
Desde la empresa pública, se sugirió extremar el cuidado y uso de las reservas de tanques domiciliarios y la prioridad de consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación.
Se recuerda también que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.