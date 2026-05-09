Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) anunció que se están reforzando las guardias de mantenimiento, de los servicios y del Centro de Atención al Usuario con la finalidad de asegurar la continuidad del suministro de agua potable en caso de que se presente alguna anomalía o inconveniente.

También avisó que las fuertes ráfagas pueden ocasionar interrupción del suministro eléctrico y obstrucciones en tomas de agua cruda afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable.

Desde la empresa pública, se sugirió extremar el cuidado y uso de las reservas de tanques domiciliarios y la prioridad de consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación.

Se recuerda también que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.

