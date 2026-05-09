

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata. Según informó el parte médico difundido pasado el mediodía, la operación fue por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Tras el procedimiento, el dirigente de La Cámpora se encuentra en “postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”.

Horas antes de la cirugía, el diputado nacional pidió expresamente a su madre, la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, que no solicite ningún permiso especial para acompañarlo.

“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", comienza el mensaje que publicó este viernes por la mañana el legislador en sus cuentas.

Respecto de la intención de la expresidenta de estar presente en la cirugía, Máximo Kirchner sostuvo: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, agregó el diputado en su comunicado.

Según el propio Kirchner, si bien le hubiera gustado que su madre estuviera presente en la previa y los momentos posteriores a la cirugía, en caso de que se le hubiera concediera el permiso se montaría “un show con su traslado”.

La exjefa de Estado y actual presidenta del Partido Justicialista se encuentra en prisión domiciliaria, cumpliendo una condena de 6 años por el delito de administración fraudulenta en la denominada causa “Vialidad”.

A pesar de las graves irregularidades que presentó la causa, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña de la Sala IV de Casación Federal ordenaron hace pocos días decomisar 20 propiedades de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.

En cuanto a la recuperación de Máximo Kirchner, el propio legislador aseguró que los médicos le dijeron que ya para este domingo podrá estar en su domicilio, con una referencia a que podrá ver el partido de Racing, club del que es hincha, ante Estudiantes por los octavos de final del Torneo Apertura.

¿Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral?

Se trata de un tumor benigno que afecta las glándulas salivales y del que evoluciona de manera favorable, según informó el hospital donde se trató Máximo.

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un crecimiento benigno localizado en las glándulas parótidas, que son fundamentales para la producción de saliva. La extirpación se hace de manera programada y, como en el caso del hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, no implica riesgos graves para la salud del paciente.

El tumor se origina en la glándula parótida, una glándula salival mayor. Cerca del 80 % de los tumores parotídeos son benignos, y el que le extirparon a Kirchner es una de las variantes histológicas menos frecuentes.

La frecuencia de este tumor representa entre el uno y el dos por ciento de los tumores de glándulas salivales, con muy baja agresividad biológica, aunque genera un cambio estructural en la glándula que puede requerir cirugía.

El tratamiento implica el control de los cistoadenomas. Una vez que se opera, no se precisan ni quimioterapia ni radioterapia. A la hora de operar se saca de manera total o parcial la glándula afectada para la extracción completa del tumor.

El pronóstico del posoperatorio suele ser bueno, si bien los pacientes se mantienen bajo vigilancia médica. En el caso del diputado, el tumor resultó ser bilateral, cuando en la mayoría de los casos suele ser unilateral.

Suele detectarse por la aparición de una masa o bulto por debajo o detrás de la oreja, generalmente duro y no doloroso. Generalmente, hay hinchazón facial, dificultades para tragar y hasta pérdida de movilidad facial.

Al día de hoy, no se conoce la causa específica de este tumor. Aunque hay preeminencia de la alteración en el desarrollo de las células, también influye el tabaquismo.

Como este tumor es benigno, no hay invasión de tejidos circundantes ni se disemina, al contrario de los tumores malignos. La evolución del legislador nacional le permitiría estar en su casa este mismo fin de semana.