El caso que involucró al juez de Faltas Enrique Gerónimo Mattar quedó en suspenso a la espera de que el motociclista atropellado formalice una denuncia por las lesiones sufridas durante el siniestro vial ocurrido en Capital. Mientras tanto, la situación abrió un complejo escenario tanto en la Justicia Penal como en el sistema contravencional provincial, debido al cargo que ocupa el magistrado dentro de la estructura administrativa encargada justamente de sancionar infracciones de tránsito.

Personla policial trabajando en el lugar del siniestro. Mattar fue interceptado en el acceso sur gracias a un testigo que lo siguió.

Mattar, de 70 años y titular del Tercer Juzgado de Faltas de San Juan, quedó bajo investigación luego de protagonizar un choque en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. Según las primeras versiones incorporadas a la investigación, el magistrado habría cruzado el semáforo en rojo, impactó contra un motociclista y posteriormente abandonó el lugar.

La causa comenzó a ser analizada por la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Roberto Guinsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Sin embargo, el avance de la investigación penal quedó condicionado a la presentación formal de la denuncia por parte de la víctima. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, si el motociclista no denuncia el hecho y acuerda una solución alternativa, la causa deberá archivarse.

En cambio, si el damnificado ratifica la denuncia, el expediente avanzará bajo la figura de lesiones leves culposas, contemplada en el artículo 94 del Código Penal, con agravantes vinculados a una conducción imprudente y el abandono del lugar del hecho y se deberá solicitar una audiencia de formalización del caso. De acuerdo con la información incorporada hasta el momento, el motociclista ya recibió el alta médica y no presentó lesiones graves ni gravísimas.

Uno de los puntos clave para la fiscalía será determinar si efectivamente Mattar cruzó el semáforo en rojo antes de impactar contra el conductor de la moto. Para eso, los investigadores deberán reunir registros, testimonios y pericias que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

Paralelamente, el episodio abrió un conflicto administrativo dentro del sistema de faltas provincial. El acta de infracción labrada por la Policía debería ser remitida al juzgado que se encuentra de turno, precisamente el Tercer Juzgado de Faltas, encabezado por el propio Mattar. Ante esta situación, distintos magistrados señalaron que el juez debería excusarse automáticamente para evitar intervenir en un expediente donde aparece como presunto infractor.

En ese escenario, la causa debería pasar al Primer Juzgado de Faltas, a cargo de Marcelo Espósito. Sin embargo, tampoco se descartó que ese magistrado se excuse por su cercanía institucional con Mattar y tampoco podría ser derivado el caso al Segundo Juzgado de Faltas. La situación se complica aún más, porque ese juzgado permanece sin juez designado y actualmente es subrogado también por Espósito.

Frente a este panorama, una de las alternativas previstas por la legislación provincial consiste en la designación de un conjuez. Esa tarea quedaría en manos del Foro de Abogados de San Juan, desde donde podrían seleccionar a un abogado de matrícula para intervenir y resolver el expediente contravencional.

Que tan grave es la falta del juez

En caso de comprobarse la infracción, la sanción por cruzar un semáforo en rojo figura entre las más severas previstas por el Código de Faltas, junto con conducir en estado de ebriedad o circular en contramano. Las penas podrían incluir multas sin reducción, suspensión de la licencia e incluso arresto en caso de incumplimiento.

El antecedente también reavivó otros episodios viales protagonizados por Mattar en años anteriores. En marzo de 2018, el juez protagonizó otro choque mientras conducía con el carnet vencido desde hacía tres meses. Ese mismo año volvió a verse involucrado en otro siniestro ocurrido en avenida Córdoba y Las Heras, donde testigos señalaron que hablaba por teléfono al momento del impacto, aunque esa situación no logró ser acreditada formalmente.

Mientras la causa continúa en etapa preliminar, Mattar sigue al frente del Tercer Juzgado de Faltas, ya que hasta el momento no existe ninguna resolución judicial o administrativa que le impida continuar ejerciendo sus funciones.

El Juez Enrrique Mattar a lo largo de los años ha sido un juez cuestionado por su conducta en ocasiones, que son contrarias a lo que significa su función y su cargo, como no respetar normas de tránsito o no contar con documentación en regla para conducir. Estos episodios podrían ser un motivo altamente válido para que el Gobierno provincial o la Cámara de Diputados le revoque el cargo.