

A pesar el aire fresco de la tarde noche, en el polideportivo cubierto del Club Colón Junior, cerca de 900 mujeres de diferentes rincones de la ciudad, celebraron con ritmos bailables y coreografías de zumba, la entrega de indumentaria que hizo la Municipalidad de Capital.

La cámara de DIARIO HUARPE fue testigo de la visita de la intendenta Susana Laciar al predio. Su presencia al ingresar a la pista, recibió una calurosa bienvenida de las mujeres (eran de diferentes edades) que ya lucían sus nuevas camisetas purpuras-naranja con la insignia municipal.

Junto a las profesoras y profesores de gimnasia subidos al escenario montado en el campo de juego, la intendenta dio un saludo y un mensaje de gratitud hacia el público.

“Llega la hora, esa hora es sagrada, esa hora cuando se encuentra con la profe para el momento de liberar tanta tensión”, les arengó Susana y una mujer anónima que estaba frente suyo, salió de la multitud, tomó el micrófono y le respondió afirmativamente que “es nuestro ratito feliz”.

Y el mensaje de Susana se completó cuando les comentó que “esto es lo que logra la disciplina. Poder sacar lo mejor de nosotras y contemplar este momento de distracción que tanto necesitamos” dijo y el público la recibió con un cerrado aplauso.

Así fue como definió en el acto el resultado de la gestión sobre las pistas de salud y escuelas deportivas que tiene el municipio desplegado en todo Capital.

27 pistas de salud, centros de adulto mayor, gimnasio, los centros de iniciación deportiva, clases de yoga, de natación y otros que benefician a más de 1.300 participantes.

Al realizar el acto en el Club Colón Junior no fue casual, porque en este espacio deportivo se practican las disciplinas y actividades del programa municipal.

“Hay que agradecer enormemente al Club Colón Junior que nos presta hoy su casa para que tengamos el desafío de este encuentro. Las vecinas de la ciudad de San Juan son las mejores vecinas porque saben hacer comunidad, porque saben hacer puntos de encuentro y porque saben hacer comunión y sobre todo saben conectar a la ciudad. Con ustedes, la ciudad se conecta y para mí es un gran orgullo poder representarla”, concluyó la intendenta.

Después de la entrega de unas 800 camisetas, Laciar se plegó a la masa de mujeres al ritmo de la zumba y fue reconocida entre selfies, saludos y pedidos de la comunidad.

