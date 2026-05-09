La pava eléctrica se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares argentinos, especialmente para preparar mate, té o café. Sin embargo, especialistas advierten que existe un error muy común en su uso que puede incrementar significativamente el consumo eléctrico mensual.

El principal problema aparece cuando se calienta más agua de la necesaria. Muchas personas llenan la pava por completo aunque solo necesiten una o dos tazas, obligando al aparato a consumir más energía para hervir una cantidad de agua que finalmente no se utiliza. Ese hábito repetido varias veces al día termina impactando en la factura de electricidad.

Según distintos análisis sobre consumo hogareño, una pava eléctrica promedio tiene una potencia de entre 1.800 y 2.200 watts. Aunque funciona durante pocos minutos, cada uso innecesario implica un gasto energético adicional.

Otro error frecuente es volver a hervir la misma agua varias veces durante el día. Además de afectar el sabor de las infusiones, recalentar agua ya hervida obliga al aparato a repetir el proceso completo de calentamiento, aumentando el consumo acumulado.

Los especialistas también remarcan que la acumulación de sarro dentro de la pava reduce la eficiencia térmica. La capa mineral funciona como aislante y dificulta la transmisión del calor, por lo que el electrodoméstico necesita más energía y más tiempo para alcanzar el punto de ebullición.

Aunque muchas veces la pava eléctrica queda señalada como responsable de las boletas elevadas, expertos aclaran que su impacto real suele ser menor frente a otros artefactos de alto consumo como aires acondicionados, estufas eléctricas, termotanques o secarropas.

Sin embargo, cuando el uso es constante y poco eficiente, el gasto sí puede notarse. Por eso recomiendan hervir únicamente la cantidad necesaria de agua, desenchufar el aparato cuando no se utiliza y realizar limpiezas periódicas para eliminar sarro y residuos minerales.

Además, aconsejan evitar usar otros electrodomésticos menos eficientes para calentar agua, como el microondas, ya que en muchos casos demandan más tiempo y energía para lograr el mismo resultado.

Con pequeños cambios de hábito y un mantenimiento adecuado, la pava eléctrica puede seguir siendo una herramienta práctica y relativamente eficiente sin convertirse en un problema para el bolsillo.