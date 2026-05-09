Tras las ráfagas de viento Zonda que azotaron San Juan el pasado miércoles, el transformador de la Villa San Damián colapsó y desde entonces decenas de familias rawsinas permanecen sin luz, en medio de cables expuestos y vecinos que este viernes reclamaron por la falta de respuestas de Naturgy.

La protesta se concentró en la intersección de Colón y Magallanes, donde los vecinos decidieron visibilizar su reclamo. Cortaron las calles utilizando neumáticos encendidos y montaron barricadas con ramas que el viento derribó hace dos días y que aún no fueron retiradas. En medio del humo y las llamas, efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna se hicieron presentes para intentar mediar, mientras la comunidad aguardaba la llegada de una grúa de Naturgy.

Los manifestantes quemaron cubiertas y colocaron ramar para cortar el tránsito. (Foto: DIARIO HUARPE)

Cintia Clavel, una de las vecinas damnificadas, expresó a DIARIO HUARPE que las familias realizaron reiterados llamados a la empresa distribuidora, pero no obtuvieron soluciones concretas. “Hace dos días que no tenemos luz. Hemos llamado a Naturgy, pero nos dijeron que supuestamente ya estaba solucionado el problema. También nos dijeron que los cables estaban mojados por la lluvia, pero no ha llovido”, afirmó.

Además, aseguró que algunos vecinos recibieron advertencias telefónicas por insistir con los reclamos. “Incluso nos dijeron que, si seguimos llamando, nos van a poner una multa en la próxima boleta”, indicó.

La Policía intervino en el corte de calles realizado por vecinos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Alex Sanhueza, otro de los manifestantes, explicó que el problema impactó directamente en la conservación de alimentos, medicamentos y mercadería. “No solamente es la falta de electricidad. Hay adultos mayores, hay niños, hay medicamentos que se han vencido y comida que se perdió”, sostuvo.

El vecino agregó que el impacto económico también alcanza a comerciantes de la zona. “Vecinos que tienen negocios han perdido freezers enteros porque la mercadería se echó a perder. Se han perdido muchísimas cosas”, relató indignado.

Otro de los puntos que generó preocupación entre los vecinos fue el estado del cableado caído en la zona. “El cable está en la plaza. Es imposible que un niño no pase por ahí. Si vos te arrimás, está electrificado”, denunció Sanhueza.

Según indicó, personal de la empresa acudió en varias oportunidades al lugar, aunque sin resolver el inconveniente. “Han venido cinco o seis veces solamente a llenar papeles y se van”, afirmó.

Tras el viento, los cables quedaron colgando. (Foto: DIARIO HUARPE)

Además, aseguró que tras la protesta desde Naturgy les informaron que no había grúas disponibles para realizar los trabajos necesarios. “Nos dijeron: ‘No hay grúas, estamos saturados. Tal vez el lunes’”, comentó Sanhueza.

El vecino también señaló que no es la primera vez que ocurre una situación similar en la zona. “Siempre que hay viento o una pequeña lluvia, el transformador explota”, agregó.

El drama se agudiza en las viviendas donde residen personas enfermas o adultos mayores, quienes pasan las horas entre la oscuridad y las dificultades para conservar medicamentos o alimentos. Isabela Pereira compartió un testimonio sobre la situación que atraviesa junto a su madre. “Tengo a mi mamá en cama. Tengo en la heladera las insulinas y la medicación para el cáncer. El alimento de mi mamá, que sale caro, se perdió porque se terminó el hielo del congelador”, expresó.

Los cables representan un peligro para los niños que juegan en la plaza.(Foto: DIARIO HUARPE)

Además, explicó cómo logran cargar los celulares para poder comunicarse. “Me manejo con la luz del celular que mi hijo carga donde un vecino que sí tiene luz. No se puede vivir así, con velas”, agregó.

Cansados de la falta de respuestas, los vecinos aseguraron que es la primera vez que realizan una protesta de este tipo, aunque advirtieron que continuarán con el reclamo hasta recuperar el servicio eléctrico. “Queremos luz. No nos vamos a levantar hasta que no nos den una solución”, expresaron.

Vecinos en la protesta. (Foto: DIARIO HUARPE)