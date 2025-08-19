Ignacio Salas tiene apenas 18 años, pero ya está escribiendo un capítulo inédito para el deporte en San Juan, ya que disputará el mundial de la disciplina que se celebrará en China. El evento será en Beijing entre el 17 y el 30 de octubre, y el joven de Jáchal no solo entrena a diario para representar al país, sino que también lleva adelante una campaña para juntar los fondos que le permitan cumplir este sueño. Tiene que reunir 6.400 dólares, que al cambio oficial, serían poco más de $8.3 millones.

“Este objetivo del Mundial lo venimos buscando hace muchos años. A principios del año pasado viajé a Italia a entrenar con los mejores del mundo y esa experiencia me permitió llegar a esta categoría”, contó en diálogo con DIARIO HUARPE. Actualmente, compite en categorías junior, una disciplina exigente que demanda precisión, constancia y nervios de acero.

Sus comienzos estuvieron lejos de la pista de patinaje artístico. “En Jáchal no había patinaje artístico, yo hacía hockey sobre patines. Después, probé junto a mi hermana y me quedé con el patín. También hacía atletismo y competí a nivel internacional, pero tuve que elegir entre el patín y el atletismo”, recordó. La apuesta fue acertada: tras su paso por Brasil, donde obtuvo el tercer puesto en el Sudamericano de Naciones, y por distintas competencias nacionales, se posicionó segundo en el ranking argentino.

El camino hasta aquí no fue sencillo. “El año pasado viajé a Brasil a competir y quedé tercero, y este año logramos estar en el segundo lugar del ranking nacional. Ahora tengo el Nacional Absoluto en San Juan, pero ya estoy clasificado”, explicó. Ese rendimiento lo habilitó a integrar la delegación argentina que irá al Mundial, donde solo dos deportistas del país consiguieron plaza.

Representar a su provincia y al país es una motivación, pero también una carga económica difícil de afrontar. “Viajo junto a mi técnico. Por ahora el precio para viajar es de 6.800 dólares por cada uno. Eso incluye estadía, vuelos, transporte interno y comida. La verdad es que se hace bastante cuesta arriba porque es mucha plata en muy poco tiempo”, detalló.

El apoyo familiar es incondicional, aunque todos son conscientes del desafío. “Ellos están muy contentos, pero todavía no caemos en la magnitud de esta competencia. Competimos contra los mejores del mundo y desde Jáchal estamos entre ellos. Eso es un orgullo enorme”, expresó.

Ignacio se define como un competidor calmo: “En lo que me siento fuerte es que no me pongo nervioso antes de competir, y eso en un deporte tan preciso ayuda mucho. Mi debilidad es que a veces me desespero por el siguiente elemento y no pienso en lo que estoy haciendo en el momento”.

Consciente de las dificultades de entrenar en el interior del país, también dejó un mensaje: “Representar a San Juan y a la Argentina es algo único. No contamos con las mismas posibilidades que otros chicos que entrenan en pistas de nivel mundial, pero nos adaptamos a lo que tenemos. Estoy muy orgulloso de llevar la bandera en esta competencia”.

El joven lanzó una campaña solidaria para sumar voluntades que lo acerquen al Mundial. “Mi alias por si me quieren ayudar es ignamundial, y también me pueden contactar por redes como @ignaasalas. Sería muy bueno que la gente me pueda colaborar para llegar a este gran sueño”, pidió emocionado.

El tiempo corre y la ilusión crece. A dos meses de la cita mundialista, Ignacio Salas no solo carga con la responsabilidad deportiva, sino también con la esperanza de todo un pueblo que vuelve a ver a un sanjuanino en un Mundial de patinaje artístico después de dos décadas. “Estamos haciendo historia”, concluyó.