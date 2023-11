Sin esperarlo, casi de casualidad, Ignacio Salas, de 17 años, entró hace unos años en el mundo del patinaje artístico. El deporte que poco a poco fue ganando su lugar, ahora le ofreció una de las mejores oportunidades de su vida al ser elegido como uno de los mejores a nivel país: viajar a Bolonia, Italia, a capacitarse con los mejores del mundo. Si bien la estadía en el país europeo está cubierta, el adolescente debe costear los pasajes y demás gastos por un total de 5.000 dólares. Por eso, necesita de la ayuda de todos para recaudar fondos.

Salas habló con DIARIO HUARPE y contó que si bien toda su vida practicó diferentes deportes, lo suyo estaba en las prácticas individuales. Así fue que de curiosidad, por acompañar a su hermana y por tener muy aceitado el manejo de los patines gracias a los años que practicó hockey, hace unos cinco años entró en el mundo del patinaje artístico en el club Racing, en Jáchal.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ignacio sueña con poder llegar a Italia. (Foto:Gentileza)

“Nosotros no teníamos esta disciplina y para cuando llegó al departamento, era mi hermana la que quería hacerlo. Llegaron profes de la Ciudad para comenzar a enseñarnos y probé, a ver qué onda y me gustó. Poco a poco me fui quedando con esto y dejando de lado el atletismo, que en su momento los practiqué de manera conjunta”, contó Salas.

Fue así que comenzó a hacer de este deporte su estilo de vida, perfeccionarse y participar de diferentes competencias a nivel provincial y nacional, como cuando se quedó con el tercer puesto en el Nacional de Patín en la Final de la Copa González Molina, en Neuquén.

Cuando alcanzó el tercer puesto en Neuquén.(Foto:Gentileza)

La oportunidad de viajar a Italia surge de la mano de una de las entrenadoras que tiene contacto con otros de Buenos Aires, encargados de reclutar a los mejores. “Ella le mandó fotos y videos de mis presentaciones y me eligieron. Cuando me lo dijeron no lo podía creer, es una alegría inmensa”, contó la joven promesa de Jáchal.

Si bien la estadía está cubierta, cada deportista tiene que costarse el gasto de pasajes, que ascienden en un total de 5.000 dólares. Suma que la familia de Ignacio no está en condiciones de asumir, por eso se comenzó con una movida solidaria para colaborar con la causa.

“El próximo 2 de diciembre vamos a hacer una peña solidaria en el Club Racing de Jáchal para recaudar fondos. Voy a recibir la ayuda de artistas y comerciantes que van a participar de manera desinteresada. Queremos invitar a todos a que se sumen y puedan colaborar con algo”, explicó el deportista.

Publicidad

El viaje está programado para el próximo 30 de diciembre y tendrá una duración de un mes, donde los 12 jóvenes argentinos que fueron elegidos, entre los que está Ignacio, tendrán la posibilidad de capacitarse. “Vamos a ser recibidos por campeones mundiales que nos van a enseñar cosas que acá no se ven”, comentó.

Competencia Regional 2023 en San Juan. (Foto:Gentileza)

Detrás de cada sacrificio hay un objetivo, y el del joven de 17 años está puesto en convertirse en uno de los mejores y poder formar parte del seleccionado argentino de patinaje artístico. “Es mi foco, es a donde quiero llegar y creo que esta oportunidad me lo va a permitir”, concluyó Salas.

Cómo ayudar

Para quienes quieran ayudar al joven, puso a disposición su cuenta de Mercado pago:

Ignacio Salas de Los Santos CVU 0000003100073527072506

Alias: Ignacio.salas.italia

CUIT/CUIL: 20480149131