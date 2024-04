Ignacio Salas de los Santos es patinador artístico, tiene 16 años y vive en Jáchal Por su esfuerzo clasificó para competir en la semifinal europea de World Skate Artistic, en la ciudad de Trieste, en Italia. El sueño del adolescente es representar a Argentina en el torneo internacional, que se realizará del 17 hasta el 26 de mayo, pero lamentablemente, la familia no cuenta con el dinero para costear el viaje. Para cumplir este sueño necesita de 7.000 dólares y piden ayuda.

Ignacio hace patinaje artístico desde los 7 años, actualmente está en la categoría Junior Dance y pertenece al club Racing de Jáchal. Él entrena en el departamento y además, viaja a la ciudad todos los fin de semana para seguir entrenando en la Institución Dancing, junto a su entrenadora, Emeli Mayra Saldaña. Durante el mes de marzo, Ignacio viajó a Córdoba para competir en la Copa Apertura donde logró clasificar a las competencias de Brasil e Italia.

Publicidad

Ignacio clasificó para la semifinal europea World Skate, en Italia.

Ignacio, para asistir a la competencia debe recaudar 7 mil dólares para sustentar los gastos de todo el viaje, ya que hoy en día su familia no cuenta con los recursos económicos para abonar el total. Ante esto, DIARIO HUARPE se comunicó con la mamá de Ignacio, Lorena de los Santos, y ella comentó que hasta el jueves 25 de abril tienen tiempo para recaudar la mitad del dinero y señar el viaje para "congelar" el precio. Sin embargo, "para recaudar el total y poder confirmar el viaje, tenemos tiempo hasta el 10 de mayo, pero ya sería más caro. Ignacio viajaría solamente con su entrenadora".

"Ignacio quedó seleccionado para participar en la pretemporada en Italia que se realizó durante el verano pasado. Con su entrenadora se fueron el 30 de diciembre hasta el 1 de febrero y todos esos gastos lo pagamos nosotros", señaló la mamá.

Ignacio junto a su entrenadora, Emeli Mayra Saldaña.

De los Santos explicó que la semana pasada fueron notificados para que participe en la competencia de Italia por lo que no les dio tiempo de organizar una peña o algo para poder recaudar el dinero como hicieron con el viaje a Italia para pretemporada. "Para este viaje solicitamos ayuda a la Secretaría de Deportes de Jáchal y del Gobierno provincial para que puedan ayudarnos, pero no hemos tenido respuesta alguna. Está siendo muy difícil pese a que ya compitió en torneos importantes de Argentina y está clasificado en estas competencias internacionales. A Brasil no pudo asistir por los importes tan altos que no pudimos costear y no queremos que pase lo mismo con Italia". En este sentido, enfatizó en la necesidad de encontrar a alguien que apueste por su hijo, "estamos desesperados para conseguir sponsors o ayuda para que pueda asistir lo que sería fundamental para subir de categoría".

Ignacio en la pretemporada en Italia.

La mamá contó a este medio que el adolescente viajará este viernes y sábado a Córdoba para competir en la Copa Clausura. El próximo 7 y 8 de mayo participará en una reválida que se realizará en Buenos Aires para competir para la clasificación de los Sudamericanos y a los Panamericanos, por lo que "todos los costos de los viaje corre desde nuestros bolsillos, por lo que lamentablemente, se nos dificulta pagar el viaje a Italia".

Ignacio Salas de los Santos apela a la solidaridad de todos los sanjuaninos para poder viajar y representar a Argentina en ItaliaQuienes quieran colaborar pueden hacerlo a su cuenta de banco:

Publicidad

Ignacio Salas de Los Santos

CVU: 0000003100073527072506

Alias: ignasalas

CUIT/CUIL: 20480149131

Mercado Pago