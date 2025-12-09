El living de Enzo Fernández y Valen Cervantes: lujo y espíritu navideño

El espíritu navideño se instaló con firmeza en la residencia de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, quienes, como cada año, vuelven a imponer una tendencia de ambientación detallada donde la estética se erige como protagonista. El resultado es un espacio amplio, elegante y visualmente impactante, una decoración que combina el glamour, el espíritu festivo y ese toque cozy que evoca cercanía. El living que Valen dejó ver recientemente es, sin duda, "la decoración".

La pieza central del diseño interior es una pantalla gigante instalada sobre la pared principal, una mega TV ideal para seguir los partidos del jugador, disfrutar estrenos o armar noches de cine caseras. Esta tecnología está montada sobre un panel simétrico y se complementa con un mueble rectangular de guardado, funcional y minimalista, en tonos neutros, cuyo diseño ayuda a ordenar, ocultar cables y mantener todo impecable.

Para la temporada festiva, la pareja eligió una paleta clásica pero altamente sofisticada. Dominan los rojos profundos y los dorados brillantes, bañados por destellos de luz cálida que otorgan al ambiente un aire festivo sin caer en el exceso. Esta armonía visual revela un ojo estético notable y buen gusto en el sector de los estantes, donde se distribuyen adornos dorados delicados y detalles en rojo que equilibran y aportan energía. Todo está dispuesto con un criterio que permite que el espacio respire sin saturarlo.

No obstante, la atención se la roba el gran árbol de Navidad, la indiscutible estrella del living. Es alto, frondoso, vestido con la misma paleta roja y dorada y perfectamente iluminado. El árbol remite a los clásicos de película, con luces cálidas distribuidas idealmente, esferas brillantes, cintas delicadas y un volumen generoso que llena la escena. Es evidente que este imponente ejemplar está pensado para ser el corazón del living durante toda la temporada festiva.

En el centro del salón destaca una mesa redonda baja, que cumple una doble función práctica y estética. Sobre ella, brillan dos arbolitos navideños dorados, pequeños protagonistas golden que son delicados, brillantes y perfectos para sumar un toque de lujo sin romper la armonía del ambiente. Estos detalles sencillos resultan clave para dar la sensación de un hogar premium.