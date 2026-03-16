Tras horas de angustia y un intenso despliegue policial, este lunes se confirmó el hallazgo de Martín Leonardo Flores Saldívar, el motociclista de 45 años que era buscado intensamente en la zona de alta montaña de Sarmiento. Los primeros datos indican que el sujeto fue localizado en las cercanías de Corral de Piedra, en buen estado de salud.

El operativo de búsqueda se había activado luego de que Alejandro Luna, compañero de travesía de Flores, realizara un llamado al 911 cerca de las 22 del domingo. Según el relato de los amigos, el grupo de seis motociclistas había partido a las 9 de la mañana desde Los Berros con el ambicioso objetivo de cruzar por la Quebrada de la Flecha hacia el Cerro El Tontal y, finalmente, Barreal.

Una travesía que se complicó al regreso

El incidente ocurrió durante el descenso. El grupo se detuvo para asistir a uno de los integrantes que presentaba dificultades, momento en el cual Flores Saldívar decidió continuar bajando solo a bordo de su Yamaha WR450 azul y blanca.

Cuando el resto de los motociclistas retomó la marcha para alcanzarlo, ya no volvieron a verlo. Pese a que sus compañeros lo buscaron por sus propios medios durante varias horas, la llegada de la noche y las bajas temperaturas los obligaron a regresar a Los Berros para pedir ayuda formal.

Publicidad

Operativo exitoso

Desde el momento de la denuncia, la Policía de San Juan y equipos de rescate trabajaron en la compleja geografía de la zona precalingastina. Flores Saldívar, oriundo de Media Agua y conocedor de la zona, habría pasado la noche en el área de Corral de Piedra.

Las autoridades de San Juan informaron que el motociclista se encuentra en buen estado de salud y lo están trasladando por helicóptero de la provincia al hospital. Además, los primeros datos indican que se habría quedado sin nafta.