Este domingo 29 de marzo no es un día más para el fútbol argentino ni para el dirigente sanjuanino Claudio Tapia. Al cumplirse exactamente nueve años desde que tomó las riendas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la institución publicó un extenso comunicado donde pondera los logros alcanzados, la federalización del deporte y la consolidación de un modelo exitoso.

Desde aquel 29 de marzo de 2017, el camino recorrido por Tapia ha estado marcado por la reconstrucción institucional y, fundamentalmente, por el éxito deportivo de la Selección Mayor, que volvió a lo más alto del mundo bajo su mandato.

Un ciclo de gloria y ordenamiento

En el mensaje difundido, la AFA destacó que la conducción de Tapia se consolida como una etapa de "ordenamiento, crecimiento y proyección". Entre los pilares mencionados, subrayaron la normalización institucional y el fortalecimiento de los vínculos con todos los actores del fútbol nacional, tras años de intervenciones y crisis administrativas.

En el plano deportivo, la gestión es indiscutible: la consagración en Qatar 2022 y los títulos continentales reposicionaron a la Argentina en la élite. Sin embargo, el comunicado también hace hincapié en el desarrollo de las categorías juveniles y el crecimiento sostenido del fútbol femenino.

La mirada federal: el sello de Tapia

Uno de los puntos que más resuena en nuestra provincia es la federalización. La AFA remarcó que brindar mayor participación y oportunidades a las ligas del interior ha sido un eje central, buscando una mirada inclusiva que represente a todo el país y no solo al puerto.

En materia económica, el organismo rector del fútbol destacó la sustentabilidad, con crecimiento en los ingresos comerciales y acuerdos estratégicos, la infraestructura, con inversión en predios, capacitación y desarrollo para clubes de todas las categorías, y la modernización, con la Incorporación de herramientas tecnológicas y optimización de procesos.

A casi una década del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por el sanjuanino reafirma su compromiso con un proyecto a largo plazo, basado en la unidad y el trabajo colectivo, con el objetivo de mantener el protagonismo internacional conseguido en estos últimos años.

El mensaje completo de la AFA

Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos.

Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país.

En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles.

Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional.