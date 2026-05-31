El Necroturismo Teatralizado agotó todas sus funciones en San Juan

Una nueva edición de "Necroturismo Teatralizado" se realizó con funciones agotadas y una importante convocatoria de público en el Cementerio de la Capital.

La actividad, impulsada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, permitió a vecinos y visitantes recorrer uno de los espacios patrimoniales más significativos de la provincia a través de una experiencia que integró arte escénico, memoria histórica y turismo cultural. La alta demanda de entradas evidenció el interés de los sanjuaninos por una iniciativa que propone una forma diferente de acercarse a la historia local.

El recorrido realizado el sábado 30 de mayo estuvo encabezado por la intendenta Susana Laciar, acompañada por funcionarios municipales. A lo largo del trayecto, los asistentes fueron guiados por especialistas de la Dirección de Turismo mientras actores y actrices representaban a figuras históricas vinculadas con la construcción política, social, educativa y cultural de San Juan.

Cada estación del circuito se transformó en una escena teatral donde personajes emblemáticos revivieron sus historias, ideales y aportes a la provincia. La propuesta incluyó representaciones de Francisca Borja Toranzo de Zavalla, Emar Acosta, Paula Albarracín de Sarmiento, Nazario Benavídez, Antonio de la Torre, Amable Jones y José Ignacio de la Roza.

Una experiencia pionera

La iniciativa se enmarca en las tendencias internacionales del denominado necroturismo o turismo necrológico, una modalidad que promueve la puesta en valor de cementerios históricos como espacios de memoria, patrimonio y cultura. En ese contexto, la experiencia desarrollada en San Juan se convirtió en la primera de estas características realizada en la provincia.

Desde la organización destacaron que el teatro funcionó como una herramienta para acercar al público a hechos y protagonistas fundamentales de la historia sanjuanina, transformando la visita en una experiencia educativa y de interpretación patrimonial.

El proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre la Dirección de Turismo municipal y la productora artística Minerva SJ. Además de las intervenciones teatrales, los guías turísticos aportaron contexto histórico y datos patrimoniales que enriquecieron el recorrido.

Con el éxito reflejado en las funciones agotadas y la respuesta del público, el Necroturismo Teatralizado se posiciona como una propuesta innovadora que combina identidad, memoria, cultura y turismo, abriendo nuevas posibilidades para la difusión del patrimonio histórico de San Juan.