El sueño de llegar a la gran final en Valladolid quedó trunco para Los Pumas 7s. El seleccionado argentino de rugby no pudo superar la semifinal de la segunda etapa del SVNS World Championship y cayó por 14-7 frente a Sudáfrica, un rival que ratificó su jerarquía en los momentos decisivos de la temporada.

Más de un mes después de aquel cruce en Hong Kong, argentinos y africanos volvieron a verse las caras en una instancia clave. A pesar del esfuerzo y el planteo estratégico de los dirigidos por Santiago Gómez Cora, el equipo sudafricano logró imponer su ritmo y sellar el pase al duelo por el título, dejando a la Albiceleste con el sabor amargo de la derrota en un partido sumamente disputado.

Pese a este traspié, la campaña del conjunto nacional en suelo español ha sido sumamente positiva. Los Pumas 7s llegaron a esta instancia tras una fase de grupos impecable, donde superaron con autoridad a Alemania (26-17), Uruguay (40-14) y Nueva Zelanda (24-0). Posteriormente, en cuartos de final, demostraron carácter para superar a un duro conjunto de Francia por 21-19.

Ahora, el objetivo es cerrar el certamen de la mejor manera. El equipo nacional ya tiene la mira puesta en el duelo por la medalla de bronce, donde se medirá ante Fiji. Será una oportunidad inmejorable para subirse al podio, cerrar la gira con un balance positivo y seguir consolidando el gran nivel mostrado a lo largo de este campeonato mundial.