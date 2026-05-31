La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 entró en su etapa definitiva. Mientras la Selección Argentina ajusta los últimos detalles, uno de sus rivales de grupo ya movió sus piezas: Argelia confirmó la nómina de 27 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo comandado por el entrenador Vladimir Petkovic llega con un plantel ambicioso, conformado en gran medida por jugadores que militan en las ligas más competitivas de Europa. Entre los nombres destacados que figuran en la nómina se encuentran Riyad Mahrez, el talentoso Houssem Aouar, Amine Gouiri y el defensor Rayan Aït-Nouri. Como detalle de la preparación intensiva, el cuerpo técnico decidió convocar a cuatro arqueros para el tramo final antes del debut.

Para Argelia, esta Copa del Mundo tiene un sabor especial ya que el país vuelve a participar en el torneo tras 28 años de ausencia. Con la ilusión a flor de piel, los africanos buscarán dar el batacazo en una zona donde Argentina se presenta como el gran favorito, al llegar como el vigente campeón del mundo.

El conjunto africano será el primer rival de Argentina en la cita mundialista. Será el próximo 16 de junio, por el Grupo J el día 27, donde también está Austria y Jordania.

La expectativa crece y el debut está a la vuelta de la esquina. Argentina ya conoce los nombres de sus rivales y, con la confirmación de la lista argelina, el análisis táctico comienza a ganar terreno en el búnker del equipo de Lionel Scaloni.

La lista de convocados de Argelia para el Mundial 2026

Arqueros

Luca Zidane

Oussama Benbot

Melvin Mastil

Abdelatif Ramdane

Defensores

Rafik Belghali

Samir Chergui

Rayan Aït-Nouri

Jaouen Hadjam

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaïni

Zineddine Belaïd

Achref Abada

Mohamed Amine Tougaï

Mediocampistas

Nabil Bentaleb

Hicham Boudaoui

Houssem Aouar

Farès Chaïbi

Ibrahim Maza

Yacine Titraoui

Ramiz Zerrouki

Delanteros