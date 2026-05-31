Los siniestros viales protagonizados por motociclistas volvieron a ocupar el centro de las estadísticas de mortalidad en San Juan. De las 11 víctimas fatales registradas durante mayo de 2026, al menos seis se desplazaban en moto al momento del hecho, lo que representa el 54,5% del total de fallecidos del mes.

El dato surge del relevamiento de los casos fatales ocurridos entre el 1 y el 31 de mayo y refleja una tendencia que se repite en los registros provinciales: los usuarios de motocicletas continúan siendo el grupo más vulnerable dentro del tránsito sanjuanino.

La última jornada del mes fue una muestra de esa realidad. El sábado se produjeron tres muertes en menos de 24 horas y todas tuvieron como protagonistas a motociclistas.

Tres muertes en un día

La primera tragedia ocurrió durante la madrugada en Angaco. Sergio Emanuel Olivera, de 27 años, conducía una motocicleta Daelim de 50 centímetros cúbicos cuando perdió el control e impactó contra un árbol sobre calle El Bosque. El joven murió en el lugar.

Horas después, en Rivadavia, María Estefanía Durán, de 29 años, falleció tras chocar con su motocicleta Maverick 110 cc contra la parte trasera de un camión que circulaba por calle Pellegrini, en la zona de La Bebida. La colisión por alcance le provocó heridas fatales.

La tercera muerte se registró cerca de la medianoche en la localidad de Tres Esquinas, en Jáchal. Allí dos motocicletas colisionaron violentamente por causas que aún son investigadas. Como consecuencia del impacto falleció Héctor Javier Díaz, de 49 años.

El detalle de las víctimas

La lista de motociclistas fallecidos durante mayo incluye además a Marcelo Alejandro Álvarez, de 39 años, quien murió el 25 de mayo tras un choque entre motos en Chimbas.

También figura Alejandra Melina Bustos, fallecida el 10 de mayo luego de protagonizar un violento siniestro vial en Pocito, y un motociclista de apellido Ávila, que perdió la vida el 1 de mayo tras colisionar con un automóvil sobre Ruta 270, en Caucete.

Las edades de las víctimas muestran además que la problemática afecta principalmente a personas en plena etapa productiva. Entre los casos identificados, cuatro tenían entre 27 y 39 años, mientras que otra víctima tenía 49 años. La edad promedio de los motociclistas fallecidos cuyos datos fueron difundidos públicamente ronda los 34 años.

Las mecánicas que más se repiten

El análisis de los siniestros revela patrones comunes. Dos de las muertes estuvieron asociadas a choques entre motocicletas; una ocurrió por colisión contra un automóvil; otra por impacto contra un camión; y una más por pérdida de control seguida de choque contra un árbol.

En términos porcentuales, de los seis casos protagonizados por motociclistas:

El 33,3% correspondió a choques entre motos.

El 16,7% fue consecuencia de una colisión contra un automóvil.

El 16,7% se produjo por impacto contra un camión.

El 16,7% ocurrió por pérdida de control e impacto contra un objeto fijo.

El 16,7% restante corresponde a un caso cuya mecánica no fue precisada públicamente.

Un fenómeno que concentra las víctimas

Los números reflejan la alta exposición de los motociclistas dentro de la siniestralidad vial provincial. Aunque representan el 54,5% de las víctimas fatales registradas durante mayo, los restantes cinco fallecidos del mes estuvieron vinculados a automóviles u otros vehículos.

La estadística adquiere relevancia porque evidencia que más de uno de cada dos fallecidos en el tránsito durante mayo viajaba en motocicleta. Además, las circunstancias observadas muestran que la mayoría de los hechos estuvieron relacionadas con factores humanos, como pérdidas de control, colisiones por alcance o maniobras que derivaron en impactos entre vehículos.

Con seis motociclistas fallecidos sobre un total de 11 víctimas fatales, mayo cerró como el mes más trágico del año para quienes utilizan este medio de transporte, consolidando una tendencia que preocupa a especialistas y familiares de víctimas de la violencia vial en San Juan.