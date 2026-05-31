A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los rivales de la Selección Argentina comienzan a exhibir sus fortalezas y debilidades. En un encuentro amistoso de preparación disputado en el estadio Kybunpark de San Galo, Jordania, rival del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J, no pudo sostener el ritmo y cayó derrotado por 4-1 frente a Suiza.

Un partido sin equivalencias

El conjunto europeo impuso condiciones desde el inicio. Los goles para el triunfo suizo fueron anotados por Embolo, Ndoye, Xhaka y Fassnacht, demostrando una clara superioridad colectiva frente a una defensa jordana que se vio superada en los momentos clave del cotejo. El único tanto del equipo asiático, que decoró el resultado final, fue obra de Odeh Al Fakhouri.

La mira puesta en el Grupo J

Este resultado enciende las alarmas en el seno del equipo jordano, que llega al certamen con la difícil tarea de competir en un grupo donde la "Scaloneta" se perfila como el rival a batir. La Selección Argentina y Jordania se verán las caras el próximo sábado 27 de junio, en lo que será el último partido de la fase de grupos para ambos.

Para el equipo de Lionel Scaloni, el desempeño de los jordanos en este amistoso sirve como una referencia importante para ajustar la táctica de cara al cierre de la zona. Mientras Jordania busca asimilar la dura derrota para mejorar su solidez defensiva, Argentina sigue trabajando.