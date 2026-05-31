San Martín enfrenta este domingo a Temperley por la fecha 16 de la Primera Nacional. El Verdinegro buscará la victoria de visitante para seguir peleando en la zona de clasificación de la Zona B. Será en el estadio Alfredo Beránger.

El conjunto de Concepción llega de una victoria frente a Deportivo Maipú que fue clave para afianzar al equipo en la zona de Reducido. Actualmente, con 20 unidades, el equipo dirigido por Schiaparelli se ubica en la séptima posición y buscará aprovechar el envión anímico para estirar su racha frente a un rival directo.

Por su parte, el "Gasolero" llega tras empatar en su último compromiso y ocupa el puesto 13 con 17 puntos. Conscientes de la paridad en la categoría, el elenco de Temperley también necesita ganar para no perder terreno en la lucha por ingresar al lote de los clasificados.

Los convocados por Schiaparelli

Para este duelo, que comenzará a las 16 horas y contará con el arbitraje de Javier Alberto Delbarba, el DT del Verdinegro ya confirmó los convocados que buscarán el golpe en Buenos Aires:

Arqueros: Sebastián Díaz Robles y Lautaro Garzón.

Defensores: Hernán Zuliani, Mauro Osores, Julián Marchio, Emanuel Aguilera, Facundo Nadalín, Federico Murillo y Manuel Cocca.

Volantes: Leonardo Monje, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Sebastián Jaurena, Guillermo Acosta, Lucas Acosta y Gabriel Hachen.

Delanteros: Nicolás Iachetti, Nazareno Funez, Genaro Rossi y Bruno Juncos.

El escenario está planteado: una tarde de fútbol intenso donde San Martín intentará demostrar que su ilusión por los puestos de vanguardia es más sólida que nunca.