El sueño de la cuarta estrella ha comenzado oficialmente. Este domingo, al mediodía, el vuelo AR1978 aterrizó en Kansas, marcando el arribo de la Selección Argentina a Estados Unidos para dar inicio a la concentración y preparación final de cara a la Copa del Mundo 2026.

Un grupo numeroso de futbolistas, entre ellos Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Thiago Almada, aterrizó junto al cuerpo técnico. Sin embargo, el plantel se irá completando con el correr de las horas: Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumarán directamente desde Miami, mientras que figuras como Dibu Martínez y Lisandro Martínez ya se encuentran en viaje desde Inglaterra para unirse al grupo principal.

El conjunto nacional hará base en el Sporting KC Training Centre, una instalación de vanguardia inaugurada en 2018 ubicada en el área metropolitana de Kansas City. El cuerpo técnico ha dispuesto que el plantel se hospede en el Hotel Origin, un complejo de reciente construcción (2023) que se encuentra a solo 20 minutos de los campos de entrenamiento y que cuenta con todas las comodidades, incluyendo un gimnasio de última generación, para la puesta a punto de los jugadores.

Agenda cargada antes del debut

El cronograma de trabajo no da respiro. El lunes, a primera hora, comenzarán los entrenamientos formales. El calendario argentino marca:

Sábado 6 de junio: Amistoso ante Honduras en College Station, Texas.

Martes 9 de junio: Prueba ante Islandia en Auburn, Alabama.

Martes 16 de junio: Debut mundialista frente a Argelia, en Kansas.

Posteriormente, el equipo alternará sus viajes entre Arlington y Kansas para los encuentros ante Austria y Jordania. El clima inestable de la zona, entre calor, humedad y tormentas, será un factor que el equipo de Scaloni deberá sortear para llegar de la mejor forma al debut en el certamen mundialista. La ilusión argentina está instalada en suelo estadounidense y el trabajo, con la cuarta estrella como norte, ya está en marcha.