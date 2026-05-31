La eliminación en la Copa Libertadores dejó heridas profundas en Boca Juniors. Con la salida de Claudio Úbeda ya confirmada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se ha puesto manos a la obra para encontrar un reemplazo que devuelva la identidad al equipo. El máximo dirigente tiene un nombre en mente, pero la operación presenta desafíos complejos.

El principal apuntado por el presidente es Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El estratega, quien vistió la camiseta azul y oro entre 1996 y 1997, es visto como el perfil ideal debido a su gran desempeño al frente del combinado cafetero y su capacidad estratégica.

La relación entre Riquelme y Lorenzo no es nueva; ambos compartieron la experiencia del Mundial 2006, donde el actual dirigente era figura en el campo y Lorenzo formaba parte del cuerpo técnico de José Pékerman.

El gran problema para esta contratación es el calendario. Néstor Lorenzo se encuentra abocado de lleno a la preparación para la próxima Copa del Mundo. Su participación está asegurada, al menos, hasta el 27 de junio, fecha en la que cerrará la fase de grupos ante Portugal.

Este escenario genera un cortocircuito con los tiempos de la institución: Boca pretende iniciar su pretemporada de invierno el 18 de junio con el nuevo cuerpo técnico ya definido y trabajando en el campo. Si Colombia avanza de ronda en el certamen mundialista, la llegada de Lorenzo a la Bombonera se tornaría prácticamente inviable en los plazos estipulados.

Néstor Lorenzo ha construido una carrera sólida, forjada en gran medida como ayudante de campo de José Pékerman en diversos seleccionados y clubes. Desde su arribo a la selección de Colombia en julio de 2022, dirigió 44 partidos con un saldo positivo: 26 victorias, 11 empates y solo 7 derrotas. Esta será su primera experiencia mundialista como entrenador principal, un desafío que hoy lo mantiene en el centro de la escena, no solo en Sudamérica, sino también en las oficinas de Brandsen 805.