Un siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana la intersección de calle Telesfora Sánchez de Benavidez y la Ruta Nacional 40, donde una camioneta Renault Duster terminó contra un guardaraíl. El conductor dio positivo en alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por Ezequiel Reina, de 27 años. El joven circulaba por el lateral este de la Ruta 40, en sentido de sur a norte, cuando por razones que son materia de investigación, perdió el control del rodado y colisionó de frente contra la estructura.

A pesar de la magnitud del impacto, que dejó serios daños materiales en la parte frontal de la camioneta, el conductor no sufrió lesiones de consideración y, tras ser evaluado en el lugar, no requirió ser trasladado a un centro de salud.

Tras el procedimiento de rigor, los efectivos policiales realizaron el control de alcoholemia correspondiente al sujeto. El dispositivo arrojó un resultado de 1.35 g/l de alcohol en sangre, superando el límite permitido para la conducción.

El personal de la Comisaría 2ª trabajó en la zona para realizar las pericias técnicas y ordenar el tránsito, que se vio levemente demorado durante las tareas de remoción del vehículo.