Mayo se convirtió en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en San Juan durante 2026. Con las tres muertes registradas el último sábado en Angaco, Rivadavia y Jáchal, el quinto mes del año cerró con 11 fallecidos y elevó a 40 el total de personas que perdieron la vida en las calles y rutas provinciales desde enero.

Las cifras, relevadas por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza y los informes oficiales elevados durante este año, muestran una tendencia preocupante. Enero finalizó con nueve víctimas fatales, febrero registró siete, marzo alcanzó diez y abril cerró con ocho. Sin embargo, mayo superó todos esos registros y se transformó en el período más crítico de 2026.

Más allá del número de víctimas, el análisis de los hechos revela otro dato alarmante: gran parte de los siniestros estuvieron asociados a errores de conducción, pérdidas de control de vehículos, choques por alcance, colisiones entre motociclistas o impactos contra árboles, postes y otros obstáculos fijos.

La jornada del sábado sintetizó esa problemática. Durante la madrugada, Sergio Emanuel Olivera, de 27 años, murió en Angaco tras perder el control de su motocicleta e impactar contra un árbol sobre calle El Bosque. Horas más tarde, María Estefanía Durán, de 29 años, falleció en Rivadavia luego de colisionar con su moto contra la parte trasera de un camión en calle Pellegrini. Ya por la noche, Héctor Javier Díaz, de 49 años, perdió la vida en Jáchal tras un fuerte choque entre dos motocicletas.

Predominio de motociclistas

De las 11 víctimas fatales registradas durante mayo, al menos seis se movilizaban en motocicleta al momento del siniestro. Entre ellas figuran Díaz, Olivera, Durán, Marcelo Alejandro Álvarez, fallecido tras un choque entre motos en Chimbas; Alejandra Melina Bustos, víctima de un violento siniestro en Pocito; y un motociclista de apellido Ávila, que murió luego de colisionar con un automóvil sobre Ruta 270 en Caucete.

Otros casos también tuvieron como denominador común la pérdida de control o los impactos contra objetos fijos. Alejandro Andino murió después de que el vehículo en el que viajaba chocara contra un poste; mientras que Carlos Páez perdió la vida al estrellar su automóvil contra un árbol en Jáchal.

La reiteración de este tipo de episodios vuelve a poner el foco sobre las conductas de manejo, el respeto por las velocidades permitidas, las distracciones al volante y el uso de elementos de seguridad, especialmente entre motociclistas, que continúan siendo los usuarios más vulnerables del sistema vial.

Controles y una problemática persistente

Mientras los números crecen, las autoridades intensifican los operativos preventivos. Durante el último fin de semana largo, más de 400 efectivos participaron en controles de tránsito en distintos puntos de la provincia.

Como resultado de esos procedimientos, la Policía labró 112 actas de infracción, retiró de circulación 18 vehículos por irregularidades, detectó 15 conductores con alcoholemia positiva y retuvo 19 licencias de conducir.

Los registros oficiales reflejan que las infracciones vinculadas al incumplimiento de normas básicas de circulación continúan siendo frecuentes. La presencia de conductores alcoholizados, sumada a maniobras imprudentes y excesos de velocidad, aparece como uno de los factores que alimentan una estadística que no logra revertirse.

Con 40 víctimas fatales en apenas cinco meses, San Juan atraviesa uno de los períodos más preocupantes de los últimos años en materia de seguridad vial. Y los datos de mayo muestran que, más allá de las condiciones de las rutas o los vehículos, el comportamiento de los conductores sigue siendo un factor determinante en gran parte de las tragedias.