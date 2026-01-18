El nuevo living de Cami Homs: diseño contemporáneo y paleta neutra

Camila Homs ha sorprendido a sus seguidores al presentar la reciente renovación de su living-comedor, un espacio esencial en la vivienda que habita con José Sosa. Este ambiente se define por una estética contemporánea que prioriza la calidez y la funcionalidad, logrando un equilibrio de elegancia natural a través de materiales nobles.

El área se organiza bajo un concepto abierto que favorece la amplitud visual y la conexión entre sectores. Los ventanales de gran tamaño son fundamentales, ya que permiten la entrada constante de luz natural durante todo el día y vinculan el interior con el jardín, promoviendo el bienestar y la armonía.

La decoración se basa en una paleta cromática neutra que incluye blancos, grises suaves, beige y maderas naturales, creando una atmósfera relajada para el descanso y los encuentros familiares.

En el comedor, la gran protagonista es la mesa, la cual Homs definió como “soñada”. Esta pieza destaca por su tapa de mármol claro con vetas grises y una base de madera acanalada con listones verticales que aporta textura.

Acompañan el conjunto sillas de madera marrón de estilo escandinavo, con líneas curvas y asientos de fibras naturales como ratán o cuerda. Finalmente, la iluminación se completa con lámparas colgantes de ratán en forma de globo, que funcionan como piezas decorativas y aportan un toque orgánico al espacio.