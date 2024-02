Amílcar Dobladez, ministro de Salud de San Juan, denunció una deuda de $1.500 millones que tiene actualmente la Obra Social Provincia (OSP). El funcionario le apuntó directamente a la gestión anterior que comandó Sergio Uñac y afirmó que “se llegó a este punto por una mala administración”. Esta es una nueva denuncia contra la anterior gestión, ya que también se advirtió del déficit de las arcas provinciales y cómo crujieron las cuentas por el ingreso de más de 5.000 personas a la lista de trabajadores estatales.

El ministro de Salud indicó que la deuda de $1.500 millones tuvo que ser cubierto por el Ejecutivo Provincial apenas asumió la actual gestión orreguista. Dobladez expresó que “la Obra Social Provincia se encontró con un déficit importante, económico, de deuda hacia los prestadores médicos y farmacológicos. Así que hemos tenido en una primera etapa ir nivelando todo eso, toda la deuda para empezar a trabajar ahora en las mejoras que necesita que aseguren una buena prestación con cuentas equilibradas".

El funcionario dijo además que “arrancamos la gestión viendo como subsanar las deudas para mantener el servicio y todo lo que nosotros hemos tenido que hacer fue para que siguiera funcionando. Desde el primero de enero teníamos la necesidad de que siga funcionando la prestación de la OSP”.

Según lo que dijo Amílcar Dobladez la fuga de los recursos que generaron este panorama fue por gastos “superfluos” a las prestaciones directas al afiliado de la Obra Social Provincia. El funcionario expresó que “el gasto no fue directo al afiliado, sino que se hizo en grandes auditorías que no auditan, en grandes empresas auditoras que no auditan y en muchas otras cosas que hemos tenido que nivelar”.

Pero esta no es la primera denuncia de este estilo que realizó la gestión que lidera Marcelo Orrego. Es más, en sus primeras horas como mandatario se decidió dar de más de 5.000 ingresos al personal estatal de la administración pública, entre planta permanente y contratos. La decisión se dio luego de que verificaran que antes de dejar el poder, el uñaquismo intentó contener a los exfuncionarios y militantes de su estructura política. Con esta decisión dejó de erogarse mensualmente $1.250 millones para pagar esos salarios.

Antes de finalizar el año pasado, Marcelo Orrego junto al ministro Roberto Gutiérrez, titular de la cartera de Economía, brindaron una conferencia de prensa en el que dejaron en evidencia el déficit financiero que recibieron de la gestión uñaquista.

Puntualmente, Gutiérrez afirmó que “el 90% es deuda que está contraída en dólares y debido a las devaluaciones la deuda creció fuertemente en la cantidad de intereses y capital que debe devolver la provincia. Además, los últimos meses el crecimiento de los recursos fue del 4% intermensual y la inflación fue muy superior”.

Estos son los tres casos que oficialmente la actual gestión denunció y de manera pública. Es de esperar que no sean los únicos, ya que Marcelo Orrego tiene la intención de brindar un informe detallado de todas las áreas en las próximas semanas.