“Al asumir este cargo, me comprometo con una visión clara y firme para nuestro futuro”. Con esa frase, Marcelo Orrego asumió como gobernador de San Juan el pasado 10 de diciembre y al cumplirse un mes, el mandatario hizo un breve balance sobre lo que pasó en estos días: “Lo que me comprometí en campaña, lo hice”, afirmó a DIARIO HUARPE.

En un hueco en su agenda que realiza en Buenos Aires ante distintos funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei, el santaluceño habló sobre lo que ha pasado en estos primeros 30 días. “En este tiempo que llevamos desde la asunción han sucedido muchos hechos políticos que han marcado que todo lo que decía en la campaña lo he ejecutado en la gestión”, aseveró Orrego.

Siempre predispuesto para una foto con la gente en la calle. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

“Cada palabra que dije, que me comprometí con los sanjuaninos, la he llevado adelante, tomando decisiones muy firmes, y como he dicho siempre, que no me va a temblar la mano para tomar decisiones, lo he hecho”, explicó el funcionario que fue elegido por un 50,6% de los votos en las elecciones generales del pasado 2 de julio de 2023, cortando con un dominio de 20 años de gobiernos Justicialistas en la provincia como fueron los de José Luis Gioja y Sergio Uñac.

Como uno más: Orrego hizo fila para abordar un avión camino a Buenos Aires para reunirse con el presidente.

En este sentido, el máximo mandatario sanjuanino destacó su compromiso inalterable para con los ciudadanos: “El único compromiso que tengo es con la gente y eso, en este tiempo lo he llevado, sabiendo que tengo que mostrar mucha austeridad, pero también la capacidad de transmitir tranquilidad”.

Al respecto, marcó que cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, lo hizo “pensando en el futuro de San Juan” y agregó que “las tareas que entiendo que me han encomendado los sanjuaninos cuando me eligieron para gobernador”. “Siempre a uno le cuesta tomar decisiones porque muchas veces cuando toma estas definiciones afecta a muchas personas y, por supuesto, en esas definiciones, lamentablemente puede haber alguna situación que se tiene que considerar”, agregó.

Orrego entregó el primer premio del concurso Sanjuanino Solidario 2023.

Cabe decir que una de las decisiones fuertes que tuvo que tomar fue las de las bajas de los contratos a estatales que se hicieron hasta nueve meses antes del cambio de gestión, algo que está prohibido hacer por ley. En total, el Estado tiene que revisar 5.500 casos de personas que se vieron afectadas.

“Siempre pongo el interés general por sobre todas las cosas. No hay interés superior para mí que el interés de los sanjuaninos”, aseveró Orrego.

Palos en la rueda

Orrego no dejó pasar la oportunidad para criticar al accionar de una parte de la oposición en San Juan, ya que explicó que lo quisieron dejar sin gobernabilidad.

El mandatario participó del encuentro con el presidente Javier Milei.

“Una parte de la oposición me quiso dejar sin herramientas para gobernar, que pierda gobernabilidad, pero lamentablemente no les ha salido habida cuenta de que tengo el gran apoyo de la gente”, aseveró Orrego.

Estas palabras del gobernador están directamente relacionadas con la polémica que hubo con la aprobación de la ley del fondo de emergencia, “el famoso fondo solidario que tiene el gobernador para usar en caso de una catástrofe, una crisis financiera o social, herramienta que tuvo el exgobernador (Sergio Uñac) y que no sé por qué, que en todo este tiempo no hubo problemas, él la usó y tuvo esta herramienta, pero después cambió de opinión”.

“Quisieron generar algún tipo de acción para quitarme gobernabilidad”, reiteró Orrego.

