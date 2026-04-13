El caso de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó un fuerte testimonio que sacude la investigación: su padre denunció que el menor fue “torturado y asesinado” y exigió que todos los responsables sean condenados.

Según relató, el pequeño presentaba signos de violencia previos a su muerte. La autopsia confirmó traumatismos en la zona craneal y lesiones compatibles con golpes sufridos días antes, lo que derivó en la detención de la madre y el padrastro, quienes serán imputados por homicidio agravado.

El niño había sido trasladado al hospital en estado crítico tras descompensarse en la vivienda donde vivía con su madre, en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, pese a los intentos médicos por reanimarlo.

El padre, Luis López, fue contundente al apuntar contra los acusados y también contra el sistema judicial. “Me lo sacaron de mi casa para matarlo”, afirmó, al tiempo que denunció que había advertido sobre la situación del niño y que no fue escuchado.

Además, sostuvo que su hijo vivía con él desde su nacimiento en un entorno estable y cuestionó la decisión judicial que permitió el traslado con su madre. Según indicó, existían señales de maltrato que no fueron atendidas a tiempo.

La causa también investiga posibles responsabilidades de funcionarios y profesionales que intervinieron en el proceso, en medio de denuncias por fallas en los controles y en la protección del menor.

Mientras avanza la investigación, el caso genera conmoción a nivel nacional y reabre el debate sobre el accionar de la Justicia en situaciones de riesgo infantil y la necesidad de mecanismos más eficaces de protección.