Mientras en España las portadas son dominadas por el supuesto interés del Barcelona por Julián Álvarez, en Núñez siguen la novela con especial atención. No es para menos: una transferencia del delantero al conjunto catalán por los 150 millones de euros que se rumorean en el país ibérico representaría un ingreso inesperado y vital para la economía de River Plate, justo cuando el club trabaja intensamente en un mercado de pases de alta jerarquía.

El mecanismo de solidaridad: la clave del ingreso

El beneficio para el Millonario no llega por una cláusula de venta directa, sino a través del mecanismo de solidaridad por haber formado al futbolista. Al cuadro de Núñez le correspondería percibir el 3,75% del monto total de la operación en concepto de derechos de formación.

En caso de concretarse el traspaso por la cifra mencionada, River embolsaría aproximadamente 5,6 millones de euros. La noticia también impacta en el interior del país, ya que el Atlético Calchín, club donde dio sus primeros pasos, recibiría poco más de un millón de euros, una suma que cambiaría por completo la realidad financiera de la humilde institución cordobesa.

¿Novela o realidad?

El escenario es confuso. En las últimas horas, el Atlético de Madrid salió al cruce de los rumores mediante una serie de polémicos mensajes en redes sociales, denunciando una "campaña de acoso y derribo" y "fake news" sobre sus jugadores. Pese a este desmentido oficial, diversos medios españoles sostienen que Deco, director deportivo del Barcelona, ya mantuvo contactos con Fernando Hidalgo, representante de la "Araña", ante la necesidad imperiosa de buscar un reemplazo de jerarquía para Robert Lewandowski.

River, que en los últimos años ha consolidado su estatus como un club vendedor, recordando hitos como la reciente venta de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones, observa de cerca esta disputa. Si el movimiento se concreta, la transferencia indirecta de Julián Álvarez se convertiría en un ingreso fundamental para fortalecer el plantel que comanda el cuerpo técnico actual. Por ahora, las tres partes protagonizan la novela central de este mercado.