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Desamparados y Peñarol buscan un lugar en las semifinales en el Serpentario
POR REDACCIÓN
La fase definitoria del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su etapa de máxima tensión. Tras lo ocurrido en la jornada del sábado, donde Minero y Colón Junior lograron clasificar a las semifinales tras dejar en el camino a Alianza y Unión, respectivamente, este domingo el estadio "El Serpentario" será escenario del cierre de los cuartos de final. Sportivo Desamparados recibe a Peñarol en busca del otro boleto a las semifinales, donde ya esperan Minero y Colón Junior para medir fuerzas en la otra llave del certamen.
El conjunto del "Víbora", que culminó la etapa regular en la primera posición de la tabla, llega a este compromiso con una ventaja estratégica clave: en caso de igualdad durante los 90 minutos, el equipo local sellará su clasificación a la siguiente instancia debido a su mejor desempeño en el campeonato.
Por su parte, Peñarol, bajo la conducción táctica de Matías Garrido, llega con la firme convicción de dar el batacazo en condición de visitante y eliminar al mejor posicionado de la fase inicial. En la fase regular, el Bohemio logró derrotar a los víboras por la mínima diferencia en Chimbas.
El partido comenzará a las 17:00 y contará con la conducción arbitral de Darío Montaña, quien estará acompañado por Gabriel Marconi y Pablo Oltra en las líneas. Un dato no menor es que este encuentro contará con la presencia de público visitante: habrá un cupo habilitado de 50 hinchas del Bohemio en las tribunas del Serpentario, otorgándole un condimento extra a un partido que promete ser una verdadera final anticipada.
La jornada del fútbol sanjuanino se completará con el enfrentamiento entre Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum. Este duelo, que también definirá a uno de los semifinalistas, se disputará a partir de las 16:00 y contará con el arbitraje de Sergio González.