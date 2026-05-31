La fase definitoria del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su etapa de máxima tensión. Tras lo ocurrido en la jornada del sábado, donde Minero y Colón Junior lograron clasificar a las semifinales tras dejar en el camino a Alianza y Unión, respectivamente, este domingo el estadio "El Serpentario" será escenario del cierre de los cuartos de final. Sportivo Desamparados recibe a Peñarol en busca del otro boleto a las semifinales, donde ya esperan Minero y Colón Junior para medir fuerzas en la otra llave del certamen.

El conjunto del "Víbora", que culminó la etapa regular en la primera posición de la tabla, llega a este compromiso con una ventaja estratégica clave: en caso de igualdad durante los 90 minutos, el equipo local sellará su clasificación a la siguiente instancia debido a su mejor desempeño en el campeonato.

Por su parte, Peñarol, bajo la conducción táctica de Matías Garrido, llega con la firme convicción de dar el batacazo en condición de visitante y eliminar al mejor posicionado de la fase inicial. En la fase regular, el Bohemio logró derrotar a los víboras por la mínima diferencia en Chimbas.

El partido comenzará a las 17:00 y contará con la conducción arbitral de Darío Montaña, quien estará acompañado por Gabriel Marconi y Pablo Oltra en las líneas. Un dato no menor es que este encuentro contará con la presencia de público visitante: habrá un cupo habilitado de 50 hinchas del Bohemio en las tribunas del Serpentario, otorgándole un condimento extra a un partido que promete ser una verdadera final anticipada.

La jornada del fútbol sanjuanino se completará con el enfrentamiento entre Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum. Este duelo, que también definirá a uno de los semifinalistas, se disputará a partir de las 16:00 y contará con el arbitraje de Sergio González.