El misterio por la desaparición de Agostina Vega llegó a su trágico final este sábado, cuando el cuerpo de la adolescente fue hallado sin vida en la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba. La investigación policial apuntó rápidamente a Claudio Barrelier (33), quien permanece detenido como el principal sospechoso de un hecho que ha conmocionado a toda la provincia.

La hipótesis más firme de los investigadores indica que Barrelier, quien mantenía un vínculo de amistad con la madre de la joven, habría engañado a la adolescente para atraerla a su domicilio en barrio Cofico, donde habría cometido el crimen para luego descartar el cuerpo.

Un perfil que genera escalofríos

La figura del detenido presenta facetas sumamente contradictorias. Barrelier se desempeñaba como empleado municipal en el área de Tránsito de la Ciudad de Córdoba. Su actividad laboral estaba estrechamente ligada a una intensa militancia dentro del peronismo cordobés, participando activamente en actos de campaña y eventos de las 62 Organizaciones Peronistas, donde se lo pudo fotografiar junto a figuras políticas locales como el concejal Ricardo Moreno y la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez.

Sin embargo, su vida privada ocultaba una realidad violenta. Según trascendió, el sospechoso frecuentaba la tribuna popular de Instituto Atlético Central Córdoba, donde se vinculaba con sectores de la barrabrava, intentando posicionarse como un referente dentro del grupo.

Antecedentes y causas abiertas

Lo que más preocupa a la Justicia y a la sociedad es que esta no sería la primera vez que Barrelier es señalado por una conducta delictiva contra una mujer. El imputado cuenta con un antecedente aberrante: ya había estado tras las rejas por una denuncia de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer, una causa judicial que, llamativamente, aún continúa abierta en los tribunales.

Hoy, mientras el dolor inunda a la familia de Agostina, los investigadores trabajan para reconstruir los últimos pasos de la víctima y determinar si el imputado contó con algún tipo de complicidad para intentar encubrir el atroz femicidio que hoy mantiene en vilo a todo el país.