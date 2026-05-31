Un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de una persona y dejó a otra internada en grave estado en Jáchal. El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en la zona de Tres Esquinas, cuando dos motos colisionaron violentamente por motivos que aún son materia de investigación.

Según informó Panorama Jáchal, el impacto entre ambos rodados fue de gran magnitud. Tras el aviso al sistema de emergencias, los dos conductores fueron asistidos en el lugar y derivados de urgencia al Hospital San Roque. Pese al esfuerzo del personal médico, horas después se confirmó el fallecimiento de Héctor Javier Díaz (49), quien no pudo sobreponerse a las graves heridas sufridas en el impacto.

El segundo motociclista involucrado fue identificado como Luis "Lucho" Flores, un vecino muy conocido en el departamento por haberse desempeñado durante muchos años como operador en Radio Nacional Jáchal. Flores permanece internado bajo pronóstico reservado, mientras el cuerpo médico realiza estudios de alta complejidad para determinar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con los primeros datos preliminares de la investigación, el siniestro habría ocurrido cuando Flores salía de una cancha de fútbol ubicada en las inmediaciones, momento en el cual se produjo la colisión con Díaz, que transitaba por la arteria principal.

En la escena del hecho trabajó personal policial y miembros de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), quienes llevaron a cabo las pericias técnicas de rigor para establecer la dinámica exacta del choque y determinar eventuales responsabilidades penales.