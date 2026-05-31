El nombre de Juan Manuel Cerúndolo ya resuena con fuerza en las canchas de polvo de ladrillo de París. El argentino, protagonista del mayor batacazo en la edición 2026 de Roland Garros, ratificó su gran presente al vencer este sábado al español Martín Landaluce y asegurar su plaza en los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El partido se convirtió rápidamente en una prueba de resistencia física y mental. Tras el resonante triunfo ante el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, Cerúndolo debió lidiar contra el madrileño en un duelo que se extendió durante cinco horas y 57 minutos.

El desenlace fue para el infarto: el menor de los hermanos se impuso por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6. Con este resultado, el argentino, actual número 56 del ranking ATP, superó con creces cualquier actuación previa en torneos grandes, donde apenas había llegado a segunda ronda en ediciones pasadas.

Ahora, el tenista de 24 años se prepara para un nuevo desafío. En la siguiente instancia, se enfrentará al italiano Mateo Berrettini, quien viene de dejar en el camino a Francisco Comesaña también en cinco sets. El duelo por un lugar en los cuartos de final se disputará el próximo lunes, con horario y estadio a confirmar por la organización.

Cerúndolo sigue adelante, demostrando que su tenis está a la altura de los mejores del circuito y consolidándose como la gran revelación argentina en territorio francés.